أوين: ما فعله صلاح أكثر شيء أذهلني في عالم كرة القدم

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول

انهال مايكل أوين أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا بالإشادة على محمد صلاح بسبب أرقامه التهديفية الخارقة.

وصرّح أوين عبر منصة DAZN: "ما يقدّمه صلاح لم يعد يفاجئني، لكن أي شخص سيقول إنه توقع تسجيل صلاح +40 هدفًا في أول موسم له سيكون كاذبًا".

وأضاف: "جزء من الأمر بسبب أننا رأيناه مع تشيلسي. لم يبد وقتها كهدّاف، بل ظهرت حاسته التهديفية مع روما".

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وأكمل: "لكن أن تأتي وتسجّل +40 هدفًا في موسمك الأول، ثم تواصل فعل ذلك في المواسم التالي، فهذا مفاجئ لي بالكامل".

وتابع: "لطالما اعتقدت أن التهديف حاسة طبيعية يُولد اللاعب بها، إما أن تكون هدافًا أو لا. ولهذا أرى الأمر بصفته غريزة لا تُكتسَب".

وأتم:"لكني بعد مشاهدة صلاح صرت أرى أن اللاعب يمكن أن يتطور تهديفيًا. تطوره أمام المرمى هو أكثر شيء أذهلني في عالم كرة القدم. لو واصل على هذا المستوى لعدة سنوات أخرى، فسيكون أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق".

أوين (42 عامًا) لعب في ليفربول بين 1996 و2004 وسجل 158 هدفًا في 297 مباراة.

وعادل صلاح عدد أهداف أوين مع ليفربول بعد أن هز شباك فولام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، لكنه سجلها في 256 مباراة فقط.

ويحتل صلاح المركز السادس في لائحة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول بفارق 3 أهداف فقط عن السير كيني دالجليش صاحب الـ 161 هدفًا.

وفاز صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات في 5 مواسم مع ليفربول، منها مرتين بالمشاركة مع لاعبين آخرين.

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