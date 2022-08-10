نادر شوقي لـ في الجول: شروط خاصة لاحتراف ريان.. ولم تعجبنا تجربة تركيا

أوضح نادر شوقي وكيل أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي، أن كل الخيارات مفتوحة أمام المهاجم المصري.

وعاد ريان للأهلي بعد انتهاء إعارته لـ ألتاي سبور التركي بالموسم الماضي.

وصرّح شوقي لـ FilGoal.com: "أحمد ياسر ريان يتدرب بشكل طبيعي مع الأهلي، وسنعلن حال حصوله على عرض جديد. كل الخيارات متاحة سواء بالبقاء في الأهلي أو الرحيل، بشرط انضمام اللاعب لنادٍ يرفع مستواه، ويستفيد هو بالمشاركة".

وأضاف: "الشرط الأساسي لاحتراف ريان أن يشارك بشكل أساسي، وإلا فإن الأفضل له البقاء في الأهلي".

وتابع: "وصلتنا عروض من تركيا والخليج، لكن لا نريد تكرار تجربة تركيا لأنها لم تعجبنا، كما أنه ليس وقت الخليج لـ ريان".

وأكمل: "وصلتنا عروض خارجية أخرى ولكنها ليست بالقوة التي نريدها ولا تليق باللاعب حاليًا".

وأشار: "منذ عامين كان من الممكن أن ينضم ريان لأي نادٍ في بلجيكا دون مشكلة، لكن الآن اللاعب خطواته محسوبة لأنه وصل لعمر 24 عامًا".

وشدد: "الوقت المتاح أمامنا حتى نهاية سوق الانتقالات في أوروبا، لأن موعد انتهاء الدوري المصري يمثّل أزمة ويسبب عدم احتراف اللاعبين من مصر حاليًا".

وكشف: "أي لاعب يشارك في الدوري المصري الآن لن يستطيع الانضمام لأي فريق خارجي لأنه لن يكون قادرًا على الانتظام في فترة الإعداد للموسم الجديد مع فريقه".

وأتم: "إذا كان هناك 10 أندية خارجية مهتمة بـ 10 لاعبين، فسيكون من الجيد إذا تمت صفقة احتراف لاعب واحد فقط بالنظر لموعد انتهاء الموسم المصري".

ريان (24 عامًا) بدأ مسيرته في ناشئي الأهلي، وظهر مع الفريق الأول في 2017.

وخرج ريان معارًا لـ الجونة ثم سيراميكا كليوباترا، قبل أن ينتقل إلى الدوري التركي حيث خاض 29 مباراة مع ألتاي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

ويمتلك ريان مباراة دولية وحيدة مع منتخب مصر الأول خاضها العام الماضي.

وشارك ريان مع منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، كما ظهر في دورة ألعاب طوكيو.

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