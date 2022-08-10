ميلنر: أتمنى أن يؤثر نونيز على ليفربول كما فعل فان دايك

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 16:24

كتب : FilGoal

داروين نونيز - فولام وليفربول

يتمنى جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن يؤثر على الفريق سريعا كما فعل فيرجيل فان دايك قبل سنوات.

وانضم فان دايك إلى ليفربول في يناير 2018 وأصبح أحد أعمدة الفريق سريعا.

وقال ميلنر في تصريحات لموقع ناديه: "الأجواء التي نعيشها داخل غرفة الملابس تساعد اللاعبين على التأقلم بسرعة".

أخبار متعلقة
تقرير: روما يدرس بيع الشعراوي اختبر معلوماتك - هل تعرف مشاركات ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي جيدا؟ تقرير: مارسيليا يستهدف ضم سليماني سكاي: أنظار مانشستر يونايتد تتجه نجو جاكبو

وأضاف "لقد رأيت ذلك مرات عديدة، رأيت ذلك عندما جاء فان دايك في منتصف الموسم وظهر بشكل جيد على الفور، أتمنى أن يفعل داروين الأمر نفسه".

وتابع "لقد سجل هدفين في أول مباراتين، لذا أتمنى أن يواصل التهديف".

وواصل "تأقلم الجدد يأتي بفضل اللاعبين والأشخاص المحيطين بالنادي الذين يجعلون الوافدين الجدد يشعرون بالراحة على الفور".

وتوقع اللاعب المخضرم "أعتقد أن نونيز سيكون له تأثير قوي خلال مسيرته مع ليفربول".

وأكمل "منذ أن انضم إلى الفريق عمل داروين بجد، فهو يقاتل على كرة، إذا مررت الكرة إليه سيفعل كل ما في وسعه للوصول إليها، فهو مهاجم مختلف عن باقي اللاعبين الآخرين الذين نملكهم".

وأتم "لدينا بالفعل بعض المهاجمين الرائعين الذين يمكن أن يسببوا مشاكل لأي دفاع، لذلك فهو إضافة رائعة".

نونيز هو واحد من ثلاثة وافدين إلى أنفيلد هذا الصيف إلى جانب فابيو كارفايو وكالفين رامزي.

طالع أيضا..

رسميا - كاف يطلق دوري السوبر الإفريقي

حقيقة رحيل ساسي عن الدحيل

لاعب برشلونة على أعتاب يوفنتوس

سواريز يودع كوبا سود أمريكانا

خاص - صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر

داروين نونيز جيمس ميلنر فيرجيل فان دايك ليفربول
نرشح لكم
الصفقة الرابعة.. مالانج سار من تشيلسي إلى موناكو رد فعل النني على قرار أرتيتا برحيل أوباميانج: إنه شجاع للغاية أوين: ما فعله صلاح أكثر شيء أذهلني في عالم كرة القدم سكاي: أنظار مانشستر يونايتد تتجه نجو جاكبو تفاؤل في ليفربول بشأن عودة تياجو سكاي: مانشستر سيتي يحسم صفقته الرابعة بسبب التعارض.. نيوكاسل يرتدي قميص الإحماء في مواجهة برايتون إيفرتون يضم أمادو أونانا من ليل
أخر الأخبار
بسبب مصر وأمريكا.. تقارير: الاتحاد المغربي يقرر إقالة خليلوزيتش قبل كأس العالم 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
كلاتنبرج: لن أقبل بأخطاء التحكيم.. نحتاج مديرا للـ VAR وهذه طبيعة عملي مع اليونان 14 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الرابعة.. مالانج سار من تشيلسي إلى موناكو 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر صراع البقاء - المقاولون العرب (0)-(0) الجونة.. تسديدة أولى 39 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - سموحة (0) - (0) فيوتشر.. إنقاذ رائع 39 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد اليد يكرم منتخب الناشئات بعد إنجاز بطولة العالم 44 دقيقة | كرة يد
رد فعل النني على قرار أرتيتا برحيل أوباميانج: إنه شجاع للغاية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوين: ما فعله صلاح أكثر شيء أذهلني في عالم كرة القدم 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري