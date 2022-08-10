ميلنر: أتمنى أن يؤثر نونيز على ليفربول كما فعل فان دايك

يتمنى جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن يؤثر على الفريق سريعا كما فعل فيرجيل فان دايك قبل سنوات.

وانضم فان دايك إلى ليفربول في يناير 2018 وأصبح أحد أعمدة الفريق سريعا.

وقال ميلنر في تصريحات لموقع ناديه: "الأجواء التي نعيشها داخل غرفة الملابس تساعد اللاعبين على التأقلم بسرعة".

وأضاف "لقد رأيت ذلك مرات عديدة، رأيت ذلك عندما جاء فان دايك في منتصف الموسم وظهر بشكل جيد على الفور، أتمنى أن يفعل داروين الأمر نفسه".

وتابع "لقد سجل هدفين في أول مباراتين، لذا أتمنى أن يواصل التهديف".

وواصل "تأقلم الجدد يأتي بفضل اللاعبين والأشخاص المحيطين بالنادي الذين يجعلون الوافدين الجدد يشعرون بالراحة على الفور".

وتوقع اللاعب المخضرم "أعتقد أن نونيز سيكون له تأثير قوي خلال مسيرته مع ليفربول".

وأكمل "منذ أن انضم إلى الفريق عمل داروين بجد، فهو يقاتل على كرة، إذا مررت الكرة إليه سيفعل كل ما في وسعه للوصول إليها، فهو مهاجم مختلف عن باقي اللاعبين الآخرين الذين نملكهم".

وأتم "لدينا بالفعل بعض المهاجمين الرائعين الذين يمكن أن يسببوا مشاكل لأي دفاع، لذلك فهو إضافة رائعة".

نونيز هو واحد من ثلاثة وافدين إلى أنفيلد هذا الصيف إلى جانب فابيو كارفايو وكالفين رامزي.

video:1

طالع أيضا..

رسميا - كاف يطلق دوري السوبر الإفريقي

حقيقة رحيل ساسي عن الدحيل

لاعب برشلونة على أعتاب يوفنتوس

سواريز يودع كوبا سود أمريكانا

خاص - صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر