سيراميكا كليوباترا يمدد تعاقده مع محمد إبراهيم

"المايسترو يواصل عزف ألحانه على مسرح سيراميكا كليوباترا" هكذا وصف الحساب الرسمي لسيراميكا كليوباترا تمديده عقد محمد إبراهيم مع النادي".

محمد إبراهيم النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وأعلن سيراميكا كليوباترا تمديد عقد محمد إبراهيم لمدة موسمين مقبلين لينتهي في 2024.

وتحرص إدارة النادي على دعم فريق الكرة والحفاظ على العناصر القادرة على تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجديد.

وانضم إبراهيم إلى سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الماضي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز لأول مرة قادما من صفوف مصر للمقاصة.

صاحب الـ 30 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 29 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35.

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