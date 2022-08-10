سيراميكا كليوباترا يمدد تعاقده مع محمد إبراهيم

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - محمد إبراهيم

"المايسترو يواصل عزف ألحانه على مسرح سيراميكا كليوباترا" هكذا وصف الحساب الرسمي لسيراميكا كليوباترا تمديده عقد محمد إبراهيم مع النادي".

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وأعلن سيراميكا كليوباترا تمديد عقد محمد إبراهيم لمدة موسمين مقبلين لينتهي في 2024.

وتحرص إدارة النادي على دعم فريق الكرة والحفاظ على العناصر القادرة على تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجديد.

أخبار متعلقة
تقرير: روما يدرس بيع الشعراوي اختبر معلوماتك - هل تعرف كأس السوبر الأوروبي جيدا؟ في الجول يكشف موقف الأهلي من المشاركة في الكأس والسوبر بعد رحيل عبد الفتاح خبر في الجول - اجتماع مثمر بين مسؤولي الأهلي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وانضم إبراهيم إلى سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الماضي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز لأول مرة قادما من صفوف مصر للمقاصة.

صاحب الـ 30 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 29 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35.

May be an image of ‎3 people and ‎text that says

طالع أيضا

رسميا - كاف يطلق دوري السوبر الإفريقي

حقيقة رحيل ساسي عن الدحيل

لاعب برشلونة على أعتاب يوفنتوس

سواريز يودع كوبا سود أمريكانا

خاص - صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر

محمد إبراهيم سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل في الجول يكشف موقف الأهلي من المشاركة في الكأس والسوبر بعد رحيل عبد الفتاح خبر في الجول - اجتماع مثمر بين مسؤولي الأهلي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 12 موسما في الممتاز.. مصر للمقاصة بين أحمد عبد الحليم وعيد مرازيق حوار في الجول - علاء عبد العال: بقاء إيسترن كومباني سيكون إعجازا.. ولست مدربا دفاعيا حوار صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر.. الأهلي بيتي وسر احتفال "البوكس" الدحيل القطري يكشف حقيقة الاستغناء عن فرجاني ساسي مرتضى منصور: أمير سافر لحسم صفقة جديدة.. وتكريم فيريرا الأول من نوعه في العالم
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 دقيقة | الكرة المصرية
سيراميكا كليوباترا يمدد تعاقده مع محمد إبراهيم 7 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: روما يدرس بيع الشعراوي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
اختبر معلوماتك - هل تعرف كأس السوبر الأوروبي جيدا؟ 24 دقيقة | كويز في الجول
في الجول يكشف موقف الأهلي من المشاركة في الكأس والسوبر بعد رحيل عبد الفتاح 27 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اجتماع مثمر بين مسؤولي الأهلي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 30 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: أنظار مانشستر يونايتد تتجه نجو جاكبو 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
12 موسما في الممتاز.. مصر للمقاصة بين أحمد عبد الحليم وعيد مرازيق 53 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري