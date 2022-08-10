سكاي: أنظار مانشستر يونايتد تتجه نجو جاكبو

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 14:39

كتب : FilGoal

كودي جاكبو لاعب إيندهوفن

وجه مانشستر يونايتد اهتمامه نحو كودي جاكبو جناح أيندهوفن الهولندي لضمه خلال سوق الانتقالات الحالي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية، فإن مانشستر يستعد لتقديم عرض لجاكبو وأن أنديهوفن يقدر اللاعب الهولندي بـ35 مليون جنيه إسترليني.

وخسر مانشستر يونايتد فرصة ضم بينجامين سيسكو لينضم إلى لايبزيج الألماني مع انسحاب الشياطين الحمر من صفقة ضم مارك أرناتوفيتش.

أخبار متعلقة
حوار في الجول - علاء عبد العال: بقاء إيسترن كومباني سيكون إعجازا.. ولست مدربا دفاعيا تقرير: مارسيليا يستهدف ضم سليماني كرة يد - إنجاز جديد.. ناشئات مصر تنتصرن على إيسلندا ويحصدن المركز السابع ذا تايمز: 48 ساعة تحسم مستقبل دي يونج.. تشيلسي يلاحقه ويونايتد استسلم

وطلب أياكس ما يقارب 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن جناحه البرازيلي أنتوني.

ويتشارك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد مع جاكبو في نفس الوكيل وهو حريص على ضم ابن الـ23 عاما لتقوية خط هجومه.

مانشستر يونايتد تعاقد مع تيريل مالاسيا وليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن خلال سوق الانتقالات الحالي.

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الأولى في الدوري أمام برايتون على ملعب أولد ترافورد، وسيواجه برينتفورد في الجولة الثانية.

طالع أيضا

رسميا - كاف يطلق دوري السوبر الإفريقي

لاعب برشلونة على أعتاب يوفنتوس

سواريز يودع كوبا سود أمريكانا

خاص - صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر

حقيقة رحيل ساسي عن الدحيل

كودي جاكبو الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أيندهوفن
نرشح لكم
تفاؤل في ليفربول بشأن عودة تياجو سكاي: مانشستر سيتي يحسم صفقته الرابعة بسبب التعارض.. نيوكاسل يرتدي قميص الإحماء في مواجهة برايتون إيفرتون يضم أمادو أونانا من ليل ذا أثليتك: مانشستر يونايتد ينسحب من صفقة أرناتوفيتش التجربة الثالثة في إنجلترا.. روبليس إلى ليدز يونايتد خسارة رابعة في الوسط.. ليفربول يفقد تياجو ألكانتارا لفترة طويلة استمات من أجل الانتقال.. كونور كودي إلى إيفرتون
أخر الأخبار
تقرير: روما يدرس بيع الشعراوي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
اختبر معلوماتك - هل تعرف كأس السوبر الأوروبي جيدا؟ 11 دقيقة | كويز في الجول
في الجول يكشف موقف الأهلي من المشاركة في الكأس والسوبر بعد رحيل عبد الفتاح 14 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اجتماع مثمر بين مسؤولي الأهلي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 17 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: أنظار مانشستر يونايتد تتجه نجو جاكبو 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
12 موسما في الممتاز.. مصر للمقاصة بين أحمد عبد الحليم وعيد مرازيق 40 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول - علاء عبد العال: بقاء إيسترن كومباني سيكون إعجازا.. ولست مدربا دفاعيا 48 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: مارسيليا يستهدف ضم سليماني ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري