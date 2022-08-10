سكاي: أنظار مانشستر يونايتد تتجه نجو جاكبو

وجه مانشستر يونايتد اهتمامه نحو كودي جاكبو جناح أيندهوفن الهولندي لضمه خلال سوق الانتقالات الحالي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية، فإن مانشستر يستعد لتقديم عرض لجاكبو وأن أنديهوفن يقدر اللاعب الهولندي بـ35 مليون جنيه إسترليني.

وخسر مانشستر يونايتد فرصة ضم بينجامين سيسكو لينضم إلى لايبزيج الألماني مع انسحاب الشياطين الحمر من صفقة ضم مارك أرناتوفيتش.

وطلب أياكس ما يقارب 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن جناحه البرازيلي أنتوني.

ويتشارك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد مع جاكبو في نفس الوكيل وهو حريص على ضم ابن الـ23 عاما لتقوية خط هجومه.

مانشستر يونايتد تعاقد مع تيريل مالاسيا وليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن خلال سوق الانتقالات الحالي.

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الأولى في الدوري أمام برايتون على ملعب أولد ترافورد، وسيواجه برينتفورد في الجولة الثانية.

طالع أيضا

رسميا - كاف يطلق دوري السوبر الإفريقي

لاعب برشلونة على أعتاب يوفنتوس

سواريز يودع كوبا سود أمريكانا

خاص - صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر

حقيقة رحيل ساسي عن الدحيل