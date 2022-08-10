ليفاندوفكسي: هذا الثنائي سيسجل 40 هدفا لبايرن هذا الموسم

يعتقد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد وبايرن ميونيخ السابق أن الفريق البافاري لن يواجه أزمة تهديفية في الموسم الجديد بدونه.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لجريدة بيلد: "أعتقد أنه بإمكان ساديو ماني وسيرج جنابري تسجيل 20 هدفا لكل منهما هذا الموسم".

ماني الوافد الجديد من ليفربول سجل هدفين في أول مباراتين بالموسم الجديد، وكذلك فعل جنابري.

وحول ما إذا كان قد غادر بسبب رغبة النادي في التعاقد مع إرلينج هالاند حين كان في صفوف بروسيا دورتموند، أوضح البولندي "لا، لم تكن هذه مشكلة بالنسبة لي".

وأردف "لم أغادر لأن بايرن كان يعمل على التعاقد مع هالاند، أتفهم ذلك. لكني غادرت لأنني أردت تحقيق أحد أحلامي".

وحول ما إذا كان يريد مواجهة بايرن في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رد قائلا "لا.. ليس من الضروري أن يكون في دور المجموعات. هذا مبكر جدًا وسيكون شعورًا غريبًا بالنسبة لي".

وأكمل مهاجم دورتموند السابق "حين تقام القرعة سأتمنى ألا يقع برشلونة مع بايرن في مجموعة واحدة".

كما تمنى ليفاندوفسكي أن تستقبله جماهير بايرن في ملعب أليانز أرينا بالترحاب إذا واجه بايرن.

واستمر "لا أعرف كيف ستستقبلي الجماهير، لكن أتمنى أن يكون استقبالا إيجابيا".

وأتم "لدي ذكريات إيجابية من الفترة التي قضيتها في بايرن ميونيخ. ستبقى قصتي مع بايرن دائما في قلبي".

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المهاجم البولندي وقع على عقد يربطه بالنادي الكتالوني لأربع سنوات مقبلة.

ولا يشعر روبرت بالغربة في صفوف ناديه الإسباني الذي انضم له قبل أيام، حسب وصفه.

خلال أيامه الأولى بصفوف برشلونة، قال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة ناديه: "أشعر بسعادة بالغة، لأ أشعر أنني انضممت إلى برشلونة منذ أيام، بل منذ عدة أشهر، هناك دعم كبير للغاية من زملائي والجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز".

برشلونة تعاقد مع ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أن الصفقة كلفته 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وذكر النادي الكتالوني أن قيمة الشرط الجزائي في تعاقد ليفاندوفسكي ستكون 500 مليون يورو.

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