آس: لتسجيل الصفقات الجديدة.. بيكيه عرض اللعب مع برشلونة بشكل مجاني

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 11:24

كتب : FilGoal

تشافي يوجه جيرارد بيكيه

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن قيام جيرارد بيكيه لاعب برشلونة بعرض جميع التسهيلات الممكنة على إدارة النادي من أجل أن تتمكن من تسجيل الصفقات الجديدة التي تعاقد معها.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

ويعاني برشلونة من مشاكل في تسجيل اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد أن رفضت رابطة الدوري الإسباني بسبب تخطيه سقف الرواتب.

وفقا لآس فإن بيكيه قد اجتمع مع جوان لابورتا رئيس النادي من أجل عرض عليه جميع التسهيلات الممكنة من أجل التفاوض مع النادي ومن ضمن عروض بيكيه كان أن يلعب بشكل مجاني إذا لزم الأمر.

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بيكيه كان أحد اللاعبين الذين مددوا عقودهم خلال فترة رئاسة خوسيه ماريا بارتيميو واتفقوا على تأجيل الرواتب ولكنه الوحيد منهم الذي لم يرفع في راتبه خلال المواسم التالية لذلك لا يفكر النادي في إلغاء عقده والعودة للعقد القديم.

المدافع الإسباني كان أحد أهم أسباب تمكن برشلونة من تسجيل صفقات الفريق في الموسم الماضي عندما قبل تخفيض عقده بجانب سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن لابورتا يتفاوض مع بوسكيتس أيضا لتخفيض عقده وتمديده لموسم إضافي مع تأجيل حصوله على راتبه حتى الموسم المقبل من أجل تحرير العقود ولكن تود إدارة برشلونة وضع بند يسمح بإنهاء العقد بنهاية الموسم.

ممثلو بوسكيتس لا يرون بأن عرض برشلونة قابل للنقاش ويرفضوه بشكل قاطع، ولذلك ستحاول الإدارة البحث عن حلول أخرى من أجل تسجيل اللاعبين الجدد وأيضا تسجيل عقود سيرجي روبيرتو وعثمان ديمبيلي الذين تم تمديدهم خلال الأيام الماضية.

برشلونة كان قد نجح خلال فترة الانتقالات الحالية في التعاقد مع كل من روبرت ليفاندوفسكي وأندرياس كريستنس وفرانك كيسي ورافينيا.

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