ديلي ميل: 70 مليون لا تكفي.. سان جيرمان يفسد مخطط تشيلسي لضم فوفانا

دخل باريس سان جيرمان في صراع شرس مع تشيلسي لضم ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي.

ويأتي فوفانا على رأس أولويات تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب ضياع صفقة جول كوندي المنتقل لصفوف برشلونة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ليستر سيتي رفض عرضا جديدا من تشيلسي لضم ويسلي فوفانا مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، بعدما رفض عرضا سابقا أقل بـ 10 ملايين يورو.

وأضافت التقارير أن باريس سان جيرمان انضم إلى سباق التعاقد مع المدافع الشاب لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية كشفت عن رغبة كريستوفر جالتييه مدرب باريس سان جيرمان في ضم مدافع جديد وأن فوفانا أحد أهدافه.

ويمتد عقد فوفانا حتى 2027، وبالتالي ستكون العملية صعبة أمام تشيلسي وباريس سان جيرمان، بالنظر لتمسك ليستر باللاعب الذي يعتبر محوريا في خططه المستقبلية.

ويقدر ليستر سيتي مدافعه فوفانا بمبلغ يتراوح بين 80 و85 مليون جنيه إسترليني، ويحتاج إلى بيع لاعبين هذا الصيف لتمويل خطط إنفاق براندن رودجرز مدرب الفريق.

صاحب الـ21 عاما شارك مع ليستر سيتي خلال 51 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر منذ انضمامه لصفوف الثعالب في صيف 2020 قادما من سانت إيتيان الفرنسي.

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