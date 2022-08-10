مرتضى منصور: أمير سافر لحسم صفقة جديدة.. وتكريم فيريرا الأول من نوعه في العالم

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 10:47

كتب : FilGoal

مرتضى منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن تكريم فيريرا بإطلاق اسمه على أحد الحدائق هو أقل ما يمكن فعله له مشيرا إلى اهتمام الصحف البرتغالية بشكل كبير بالأمر.

واقترب الزمالك مع فيريرا من الفوز بالدوري المصري مع حاجته لست نقاط لحسمه قبل أربع مباريات على نهاية الدوري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "إطلاق اسم فيريرا على أحد الحدائق في النادي هو أقل تكريم له وأول لافتة في النادي تكون بصورة صاحبها".

أخبار متعلقة
جالاتاسراي: حب نابولي سبب رفض ميرتينيز لعرض يوفنتوس عبد الظاهر السقا: أحمد فتحي إضافة لأي ناد.. وهذا موعد إعلان الصفقات الجديدة مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الجديد لمد القيد الإفريقي مؤتمر أجواش: احترامنا لمصر للمقاصة سر الفوز.. ونجهز بديل المثلوثي أمام فاركو

وأضاف "كل الصحف البرتغالية مهتمة بهذا التكريم لأنه أول مدرب في العالم يتم تكريمه في ناديه بإطلاق اسمه على واحدة من أكبر الحدائق في النادي".

وواصل "تفاجئت باعتذار فيريرا لي بعد حصوله على ثلاثة إنذارات وبالتالي إيقافه عن مباراة مصر للمقاصة".

وتابع "أمير مرتضى سافر لأحد الدول لحسم التعاقد مع لاعب جديد لفريق الكرة".

واستكمل "أحمد مرتضى تعاقد مع لاعب محترف قوي جدا لكرة السلة، سعره غالي؟ الغالي يرخص من أجل جماهير الزمالك".

وأردف "زيزو سيحصل على مكافأة خاصة مني بشكل شخصي وليس من النادي".

واستطرد "فريق الزمالك متكامل الآن مع جهاز فني محترم يعمل بجد، مكافأة الفوز واحدة للجميع سواء الأساسيين أو البدلاء أو الغائبين عن المشاركة وسيكون هناك مكافأة خيالية بعد الفوز بالدوري، وهي أموال عقوبة كهربا".

وعن مواجهة دوري الأبطال "نحاول التواصل مع فريق إيلكت التشادي للعب مباراتي الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا في القاهرة".

وأتم "لم نحصل على مكافأة الفوز بالكأس حتى الآن وأموال البث الفضائي، سيكون هناك جلسة مع الشركة الراعية والشركة المتحدة لمناقشة الامر".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الإثنين المقبل في ثمن نهائي كأس مصر.

اقرأ أيضا:

تصريحات نارية من عصام عبد الفتاح

الزمالك يدهس المقاصة

أول طلب من فيتوريا لاتحاد الكرة

أسامة نبيه يكشف طريقة تعامله مع نجله يوسف

متى يفوز الزمالك بالدوري المصري

شيء يحدث لأول مرة في الدوري المصري

مرتضى منصور الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأربعاء 10 أغسطس 2022 – الأهلي أمام المصري.. وكأس السوبر الأوروبي عبد الظاهر السقا: أحمد فتحي إضافة لأي ناد.. وهذا موعد إعلان الصفقات الجديدة مؤتمر أجواش: احترامنا لمصر للمقاصة سر الفوز.. ونجهز بديل المثلوثي أمام فاركو عبد الفتاح لـ في الجول: عينت عاشور لمباراة المحلة لتبرئته.. بيان الأهلي "عيب" واستقالتي قديمة بعد الهبوط.. مدرب مصر للمقاصة يكشف عن مستقبله مع الفريق عواد: تمسكت بالفرصة وسعيد بالثقة.. مباريات الدوري المتبقية مواجهات كأس أسامة نبيه: الزمالك يريد إنهاء الدوري بأقوى شكل.. وهكذا أتعامل مع يوسف وليد هويدي: توقعنا الهبوط.. وهشام حافظ انتقل إلى فيوتشر
أخر الأخبار
مرتضى منصور: أمير سافر لحسم صفقة جديدة.. وتكريم فيريرا الأول من نوعه في العالم 11 دقيقة | الكرة المصرية
الاتحاد المنستيري: كنا نفضل الابتعاد عن مواجهة الأهلي.. وسنحاول استغلال حالته الحالية 15 دقيقة | الوطن العربي
مواعيد مباريات الأربعاء 10 أغسطس 2022 – الأهلي أمام المصري.. وكأس السوبر الأوروبي 19 دقيقة | الكرة المصرية
جالاتاسراي: حب نابولي سبب رفض ميرتينيز لعرض يوفنتوس 10 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الجديد لمد القيد الإفريقي 10 ساعة | الكرة الإفريقية
عبد الظاهر السقا: أحمد فتحي إضافة لأي ناد.. وهذا موعد إعلان الصفقات الجديدة 10 ساعة | الوطن العربي
مؤتمر أجواش: احترامنا لمصر للمقاصة سر الفوز.. ونجهز بديل المثلوثي أمام فاركو 10 ساعة | الكرة المصرية
عبد الفتاح لـ في الجول: عينت عاشور لمباراة المحلة لتبرئته.. بيان الأهلي "عيب" واستقالتي قديمة 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري