مرتضى منصور: أمير سافر لحسم صفقة جديدة.. وتكريم فيريرا الأول من نوعه في العالم

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن تكريم فيريرا بإطلاق اسمه على أحد الحدائق هو أقل ما يمكن فعله له مشيرا إلى اهتمام الصحف البرتغالية بشكل كبير بالأمر.

واقترب الزمالك مع فيريرا من الفوز بالدوري المصري مع حاجته لست نقاط لحسمه قبل أربع مباريات على نهاية الدوري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "إطلاق اسم فيريرا على أحد الحدائق في النادي هو أقل تكريم له وأول لافتة في النادي تكون بصورة صاحبها".

وأضاف "كل الصحف البرتغالية مهتمة بهذا التكريم لأنه أول مدرب في العالم يتم تكريمه في ناديه بإطلاق اسمه على واحدة من أكبر الحدائق في النادي".

وواصل "تفاجئت باعتذار فيريرا لي بعد حصوله على ثلاثة إنذارات وبالتالي إيقافه عن مباراة مصر للمقاصة".

وتابع "أمير مرتضى سافر لأحد الدول لحسم التعاقد مع لاعب جديد لفريق الكرة".

واستكمل "أحمد مرتضى تعاقد مع لاعب محترف قوي جدا لكرة السلة، سعره غالي؟ الغالي يرخص من أجل جماهير الزمالك".

وأردف "زيزو سيحصل على مكافأة خاصة مني بشكل شخصي وليس من النادي".

واستطرد "فريق الزمالك متكامل الآن مع جهاز فني محترم يعمل بجد، مكافأة الفوز واحدة للجميع سواء الأساسيين أو البدلاء أو الغائبين عن المشاركة وسيكون هناك مكافأة خيالية بعد الفوز بالدوري، وهي أموال عقوبة كهربا".

وعن مواجهة دوري الأبطال "نحاول التواصل مع فريق إيلكت التشادي للعب مباراتي الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا في القاهرة".

وأتم "لم نحصل على مكافأة الفوز بالكأس حتى الآن وأموال البث الفضائي، سيكون هناك جلسة مع الشركة الراعية والشركة المتحدة لمناقشة الامر".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الإثنين المقبل في ثمن نهائي كأس مصر.

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