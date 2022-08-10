الاتحاد المنستيري: كنا نفضل الابتعاد عن مواجهة الأهلي.. وسنحاول استغلال حالته الحالية

شدد طارق الصيادي المتحدث الرسمي باسم فريق الاتحاد المنستيري التونسي على أنه كان يتمنى ألا تضعه القرعة في مواجهة الأهلي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا على مواجهة الأهلي في دور الـ 32 مع الفائز من مباراة الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول.

وقال الصيادي في تصريحات عبر قناة المحور: "الدوري التونسي متوقف حاليا ونحن في فترة التحضير للموسم الجديد ولدينا طاق فني جديد وتعاقدات جديدة لمحاولة تغطية النقص في الفريق وإن شاء الله نكون جاهزين للدور التمهيدي الأول ونحقق الفوز لكي نكون منافس الأهلي في دور الـ 32".

"بطبيعة الحال كنا نفضل أن تضعنا القرعة أمام فريق آخر غير الأهلي الأكبرفي إفريقيا ولكن هذه هي أحكام القرعة وسنحاول أن نلعب بثقة".

هذه هي المرة الثانية التي نشارك فيها بدوري أبطال إفريقيا ونتمنى أن نحقق المفاجأة تلك المرة أمام الأهلي مع كل الاحترام لتاريخه، في النهاية هي مباراة ذهاب وإياب و11 لاعبا ضد 11 وحاليا الأهلي ليس في أفضل حالاته ونتمنى استغلال تلك الوضعية ولما لا نحقق التأهل".

"دائما المباريات المصرية التونسية تكون قوية وحماسية ونتمنى تشريف الكرة التونسية".

"مدربنا يعرف الأعلى لأنه لعب أمامه في الموسم الماضي كمدرب لوفاق سطيف ولكن في النهاية الأهلي فريق مكشوف لأننا نتابع الدوري المصري مثل ما يتابع المصريين الدوري التونسي".

"نسير في نسق تصاعدي خلال المواسم الماضية ونتمنى أن يكون مستوانا قريب من الفرق التي تنافس على الألقاب وسنلعب حتى الرمق الأخير".

ويشارك الاتحاد المنستيري في بطولة إفريقيا بعد أن أنهى الدوري التونسي الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الترجي الذي توج بالدوري في الجولة الأخيرة.

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