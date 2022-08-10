جالاتاسراي: حب نابولي سبب رفض ميرتينيز لعرض يوفنتوس

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 00:59

كتب : FilGoal

دريس ميرتينز - نابولي - يوفنتوس

كشف إردن تيمور نائب رئيس نادي جالاتاسراي أنّ يوفنتوس أراد التعاقد مع درايس ميرتينز بعد نهاية تعاقده مع نابولي.

وانتقل ميرتينز إلى جالاتاسراي في صقفة انتقال حر حتى 2023 خلال سوق الانتقالات الجاري.

وقال تيمور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "عرض يوفنتوس عليه عقدًا بقيمة 5 ملايين يورو، ورأيته بعيني".

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وأضاف "لم يكن يريد إنهاء مسيرته مع يوفنتوس بسبب العداوة التاريخية مع نابولي، لذلك رفضهم وقرر قبول عرضنا".

وأصبح ميرتينز لاعبا حرا بعدما رفض تجديد تعاقده مع نابولي.

مرتينز (35 عاما) انضم إلى نادي الجنوب صيف 2013 ومنذ ذلك الحين شارك في 259 مباراة سجل خلالها 113 هدفا وصنع 66 آخرين.

وتوج البلجيكي خلال الـ9 سنوات التي قضاها داخل النادي بلقبي الكأس والسوبر الإيطالي.

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