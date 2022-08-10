بعد الهبوط.. مدرب مصر للمقاصة يكشف عن مستقبله مع الفريق

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

عيد مرازيق

كشف عيد مرازيق المدير الفني لـ مصر للمقاصة عن مستقبله مع الفريق بعد الهبوط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.

وتأكد هبوط مصر المقاصة بعد الخسارة أمام الزمالك بخمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وقال مرازيق عبر أون تايم سبورتس عقب المباراة: "أنا مستمر مع الفريق، سأجتمع مع مجلس الإدارة وسنرى رؤية الفريق للفترة المقبلة".

وأضاف "نحن نسعى منذ مدة لهيكلة الفريق، وتحديد الراحلين وضم عناصر جديدة من أجل العودة بشكل أقوى إلى الدرجة الأولى مرة آخري".

وتابع "رئيس النادي وعدنا عند فتح القيد بتحسين الأمور، ولا أظن أن هناك شيء في يدي إذا لم يتغير شيء".

وعن المباراة أمام الزمالك، أوضح "الفروقات كانت واضحة في كل شيء، وظهر علينا الإجهاد بشدة، نحن نلعب كل يومين".

وأتم "اللاعبين بذلت أقصى جهدنا، وأدفع بالكثير من اللاعبين الناشئين كل مباراة من أجل اكتشاف وجوه جديدة من أجل المرحلة المقبلة".

وبات المقاصة أول الفرق الهابطة من الدوري المصري هذا الموسم، بعد تجمُد رصيده عند 15 نقطة في المركز 18 -الأخير-.

الهبوط هو الأول في تاريخ مصر للمقاصة الذي ظهر في الدوري المصري الممتاز بشكل متواصل منذ صعوده موسم 2010 - 2011.

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