مارسيليا يعلن ضم أليكسيس سانشيز

أعلن نادي أوليمبيك مارسيليا ضم أليكسيس سانشيز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أليكسيس سانشيز النادي : أولمبيك مارسيليا أولمبيك مارسيليا

وكان إنتر أعلن توصله لاتفاق لفسخ التعاقد مع المهاجم التشيلي بالتراضي.

ابن الـ33 عاما انتقل لإنتر معارا من مانشستر يونايتد في 2019 قبل أن يتحول لانتقال دائم في 2020.

وشارك سانشيز في 108 مباراة مع إنتر ميلان، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 23 آخرين.

وفاز سانشيز بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

سانشيز هو الصفقة الحادية عشرة لـ مارسيليا خلال سوق الانتقالات بعد لوبير من روما وجوردان فيريتوت وجينجيز أوندر من روما وماتيو جندوزي ونونو تافاريس من أرسنال بالإضافة إلى لويس سواريز من غرناطة وأركدويز ميليك من نابولي وجوهانثن كلويز من لينز النمساوي وأيزيك توريه من لو هافر الفرنسي.

وافتتح مارسيليا مشواره في الدوري الفرنسي بفوز أمام ريمس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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