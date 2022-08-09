مؤتمر جونياس: سعيد بمجهود اللاعبين رغم الغيابات العديدة في الفريق

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

مران تاكيس جونياس الأول مع بيراميدز

أشاد تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز على أنّ أداء اللاعبين رغم الغيابات التي يعاني منها الفترة الحالية.

وفاز بيراميدز أمام غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على إستاد "غزل المحلة" ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة.

وقال جونياس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بيراميدز سيطر على مجربات المباراة منذ اللحظات الأولى، صنعنا الكثير من الفرص، سجلنا منهم هدفين وكان بإمكاننا توسيع النتيجة".

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وأضاف "الهدف المبكر أراح الفريق كثيرا ومنحه أفضلية في مواصلة اللعب بصورة أفضل، على عكس ما حدث في مواجهة المقاولون العرب والتي تأخر التسجيل فيها حتى الدقائق الأخيرة".

وتابع "بيراميدز يمتلك 25 لاعبا والكل جاهز ومستعد للعب في أي وقت".

وغاب الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد عن مباراة بيراميدز أمام غزل المحلة في الدوري المصري.

وأتم "سعيد للغاية بمجهود اللاعبين وروحهم وإصرارهم على الفوز رغم الغيابات العديدة في صفوف الفريق بسبب الإصابات والإيقافات".

ورفع بيراميدز بهذا الفوز رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

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