إسلام عيسى يمنح بيراميدز الفوز على غزل المحلة بثنائية

منح إسلام عيسى فريق بيراميدز الثلاث نقاط من مواجهة غزل المحلة بالفوز بهدفين دون مقابل.

وساهم عيسى في هدفي فوز بيراميدز إذ صنع الأول وسجل الثاني، ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل فخري لاكاي الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثالثة بينما نجح إسلام عيسى في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 72.

وفشل غزل المحلة في تحقيق الفوز على بيراميدز في رابع مواجهة بين الفريقين في تاريخ مسابقة الدوري المصري.

وتعادل الفريقان في المواجهة الأولى من دوري الموسم الماضي، قبل أن يحقق بيراميدز الفوز في ثلاث مواجهات متتالية.

وبذلك يفشل غزل المحلة في تسجيل أي هدف في شباك بيراميدز للمباراة الثالثة على التوالي.

إثارة مبكرة

بدأ اللقاء بإثارة مبكرة من الدقيقة الأولى وكاد عبد يحيى أن يفتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الثانية 40 بعد عرضية أرضية من هشام عادل ولكن أمسكها أحمد الشناوي بثبات.

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم بحثا عن الهدف الأول وخرج الشناوي لينقذ مرمى بيراميدز قبل أن تصل الكرة إلى عبده يحيى.

وعكس سير اللقاء وبداية غزل المحلة المميزة، خطف بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة الثالثة مع أول هجمة للفريق.

ومرر إسلام عيسى عرضية أرضية حولها فخري لاكاي داخل شباك غزل المحلة.

هجمة هنا وأخرى هناك

هدأ اللقاء نسبيا عقب هدف بيراميدز الأول بانحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

وباغت أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة دفاعات بيراميدز في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الشناوي بسهولة.

حول إبراهيم عادل عرضية فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 20 برأسية رائعة ولكن مرت أعلى العارضة بقليل.

تألق الشناوي

وحاول غزل المحلة إدراك التعادل في الشوط الأول ولكن تصدت دفاعات بيراميدز للهجمات بنجاح.

وأرسل السيد الشبراوي عرضية متقنة إلى مصطفى العش في الدقيقة 28 الذي سددها رائعة ولكن تألق أحمد الشناوي وشتتها ببراعة.

ربع ساعة بلا خطورة

حول فخر الدين بن يوسف الكرة العرضية في الدقيقة 30 برأسية رائعة ولكن أعلى مرمى المحلة.

وهدأ اللقاء بعد تلك الفرصة في ربع ساعة أخيرة من الشوط الأول.

وانحصر اللعب في وسط الملعب دون هجمات حقيقية على مرمى الفريقين.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بإثارة سريعة كما كان الحال في الشوط الأول وكاد غزل المحلة أن يتعادل مبكرا.

وسدد وليد مصطفى تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 46 ولكن مرت أعلى عارضة الشناوي بقليل.

ودفع غزل المحلة بخالد الإخميمي في الدقيقة 54 بدلا من وليد مصطفى لتدعيم الوسط الهجومي.

وباغت إسلام عيسى دفاعات غزل المحلة بتسديدة قوية ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن.

تبديلات بالجملة

هدأ اللقاء دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وأجرى غزل المحلة تبديله الثاني بنزول باولن فوافي بدلا من أحمد الشيخ لتدعيم هجوم أصحاب الأرض في الدقيقة 62.

وبعد أربع دقائق دفع بيراميدز بالثنائي إبراهيما توريه ومحمود صابر بدلا من هشام محمد ومحمد صادق.

ودفع غزل المحلة بثنائي جديد بنزول محمد بازوكا ويحيى حامد في الدقيقة 78 بدلا من أحمد النادري والسيد الشبراوي.

قتل المباراة

قاد محمود صابر هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز في الدقيقة 72 ومررها إلى إسلام عيسى الذي سددها قوية على يسار عمرو شعبان مسجلا هدف قتل المباراة.

وأجرى بيراميدز تبديلين في الدقيقة 76 بنزول دودو الجباس وعبد الله مجدي بدلا من أحمد توفيق وإبراهيم عادل.

وسيطر فريق بيراميدز على الكرة في وسط الملعب بالربع ساعة الأخيرة من المباراة ليخطف نقاط المباراة الثلاثة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة في الدوري أمام سموحة يوم الجمعة 19 أغسطس الجاري.

أما غزل المحلة فيحل ضيفا على الجونة يوم الخميس 18 من نفس الشهر.

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