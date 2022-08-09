مؤتمر مودريتش: لا أريد أن أختبر مجددا ما شعرت به أمام أتليتكو مدريد

شدد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد على أهمية التتويج بكأس السوبر الأوروبي.

ويلتقي ريال مدريد بنظيره أينتراخت فرانكفورت مساء الأربعاء في الملعب الأولمبي بالعاصمة الفنلندية هيلسنكي، ضمن منافسات كأس السوبر الأوروبي.

وظهر مودريتش في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة رفقة كريم بنزيمة قائد الفريق، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

وفيما يلي كل ما قاله مودريتش في المؤتمر الصحفي.

هل كان الطريق صعبًا؟ وكيف تشعر قبل التنافس على أول لقب في الموسم؟

"الطريق كان عصيبًا، ولكنه جميلًا في الوقت نفسه. لدينا آمال كبيرة قبل مباراة الغد، إنه أول لقب محتمل في الموسم الجديد. قمنا بفترة إعداد مميزة وسنقدّم كل ما لدينا".

ألا يؤثر مرور السنوات على مستواك أنت وبنزيمة؟

"للوصول إلى هذه المستويات يجب أن تكرس نفسك لمهنتك بشكل كامل داخل وخارج الملعب. وهذا ما نفعله. نحن جاهزون لتقديم موسم مميز".

هل ستتغير طريقة توزيع الدقائق التي تشارك فيها بالموسم الجديد؟

"على الإطلاق. العمر غير مهم، بل ما تقدّمه في الملعب. لا يجب النظر للعمر، أشعر أنني بخير عندما ألعب، لم أتحدث مع أنشيلوتي عن إمكانية إدارة دقائق مشاركتي. هو يعرف أنني أحب المشاركة وأنني تحت طوع الفريق. ينتظرنا المونديال في ديسمبر، لكن هذا لن يغير أي شيء. عملي أن أكون جاهزًا وأتدرب جيدًا".

ما أهمية كأس السوبر الأوروبي؟

"أهمية كبيرة. أي لقب مهم بالنسبة لنا. أتذكر أننا خسرنا اللقب آخر مرة أمام أتليتكو مدريد ولا أريد أن أشعر بذلك مجددًا. سنقدّم كل ما لدينا لنبدأ الموسم غدًا بلقب".

ما أكثر ما يعجبك في بنزيمة؟

"كل شيء. عندما جئت لـ ريال مدريد كنت أعرف بنزيمة من خلال مشاهدته عبر التلفاز، لكن لاحقًا اكتشفت أنه لاعب فريد من نوعه. يمتلك موهبة مبهرة، ويسعدني أن الجميع يعرف الآن ما كنت أعرف أنا منذ فترة طويلة. سأختار أهدافه، لأني لا أسجل كثيرًا وهو يسجل بغزارة".





























وسبق لـ ريال مدريد الفوز بكأس السوبر الأوروبي 7 مرات آخرها في 2018.

فيما يشارك فرانكفورت في المسابقة للمرة الأولى بعد تتويجه بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويدير المباراة تحكيميًا الإنجليزي مايكل أوليفر، فيما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو البولندي توماس كفياتوفسكي.

وخسر فرانكفورت في افتتاح الدوري الألماني بسداسية مقابل هدف واحد أمام بايرن.

فيما يخوض ريال مدريد مباراته الرسمية الأولى في الموسم.

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