مؤتمر بنزيمة: أعشق وجه قدم مودريتش الخارجي.. ولا أعرف إن كنت الأفضل في العالم

شدد كريم بنزيمة قائد ريال مدريد على ضرورة أن يتطور في الموسم الجديد، وذلك خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة أينتراخت فرانكفورت.

ريال مدريد يلتقي بـ فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء في الملعب الأولمبي بالعاصمة الفنلندية هيلسنكي بكأس السوبر الأوروبي.

وظهر بنزيمة في المؤتمر الصحفي رفقة زميله لوكا مودريتش، والمدرب كارلو أنشيلوتي.

وفيما يلي كل ما قاله بنزيمة في المؤتمر الصحفي.

ما الصعوبات التي واجهتكم للوصل هنا وكيف هو شعوركم قبل التنافس على أول لقب؟

"الطريق كان صعبًا، لقد قاتلنا، نعيش حلمًا، نحن جاهزون وسنحاول الفوز. نحن أبطال دوري أبطال أوروبا ونريد أخذ هذا اللقب إلى مدريد".

هل تعتبر نفسك أفضل لاعب في العالم؟

"لا أفكر في ذلك، أريد فقط إعطاء أقصى ما لدي للنادي كل عام. ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، ولأجل الاستمرار في صفوفه كل عام يجب أن نتحسن. قدّمت موسمًا مميزًا العام الفائت، ولكن تقرير الأفضل في العالم هو اختصاص أشخاص آخرين، وأنا أركز على ما يخصني".

السؤال لـ مودريتش وبنزيمة، ألا يؤثر مرور السنوات على مستواكما؟

"لا تأثير للعمر. لسنا شبانًا، ولكننا نعمل بجدية على كافة الأصعدة داخل وخارج الملعب. أنظر لقائمة الفريق وأرى مجموعة مميزة من اللاعبين".

هل يمثّل تجاوز عدد ألقاب مارسيلو تحديًا لك؟

"لا أفكر في ذلك. لكني أحلم بالفوز بكل الألقاب وسأسعى لذلك. الأساس هي الإنجازات الجماعية وبعدها تأتي الأرقام الفردية، هذا هو الأهم".

هل تسبب رحيل كريستيانو رونالدو في قدرتك على إثبات قدراتك؟

"منذ رحيل كريستيانو سجلت الكثير من الأهداف، هذا حقيقي. لكن عندما تواجد هو، كنت أصنع كثيرًا وأقوم بعمل آخر. كنت أعرف أنني قادر على فعل المزيد، وعندما رحل، فهمت أنه عليّ تغيير طريقة لعبي وطموحي".

هل تحتاج إلى مهاجم بديل لك؟

"لا أعرف. المدرب هنا، وكذلك رئيس النادي. لدينا الكثير من اللاعبين في القائمة يستطيعون اللعب كمهاجمين. لا أستطيع مساعدتك".

عندما انضممت إلى ريال مدريد، هل تخيلت الوصول إلى هذه النقطة؟

"عندما جئت كنت أبلغ 21 عامًا وأردت النجاح والفوز بدوري أبطال أوروبا. اليوم أنا قائد الفريق، أشعر بسعادة بالغة وفخور بالعمل الذي قمت به، لكن لم يتغيّر أي شيء. العام الفائت كنت قائدًا في كثير من المباريات، وهذا الموسم أنا القائد الأول للفريق. سأساعد زملاءي على النجاح".

ما أكثر ما يعجبك في مودريتش؟

"يعجبني كل شيء في مودريتش. لو شاهدته في التدريبات فستنبهر. يجيد اللعب من لمسة واحدة أو لمستين. لو سأختار شيئًا واحد فسيكون وجه قدمه الخارجي".

هل يمكن أن تتحسن عن الموسم الماضي؟

"كان أفضل موسم في مسيرتي، لكني جاهز ذهنيًا للظهور بشكل أفضل".





























وسبق لـ ريال مدريد الفوز بكأس السوبر الأوروبي 7 مرات آخرها في 2018.

فيما يشارك فرانكفورت في المسابقة للمرة الأولى بعد تتويجه بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويدير المباراة تحكيميًا الإنجليزي مايكل أوليفر، فيما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو البولندي توماس كفياتوفسكي.

وخسر فرانكفورت في افتتاح الدوري الألماني بسداسية مقابل هدف واحد أمام بايرن.

فيما يخوض ريال مدريد مباراته الرسمية الأولى في الموسم.

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