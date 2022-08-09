الكونفدرالية - منافس تأسس منذ 15 عاما.. فيوتشر يواجه بول جينجا في الدور التمهيدي

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 17:16

كتب : FilGoal

فيوتشر

أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 عن مواجهة بين فيوتشر المصري وبول جينجا الأوغندي في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب الفريق الأوغندي أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر.

بينما يقام الإياب في القاهرة على أرض فيوتشر أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر.

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ويلتقي فيوتشر في الدور التمهيدي الثاني مع الفائز من بولفز دو بورجو البنيني وكالون السيراليوني.

وتأسس نادي بول جينجا عام 2007 وهو مملوك لشركة بيدكو ليميتد لمشروبات الطاقة.

والاسم الكامل للفريق بيدكو أوغندا ليميتد جينجا، وقد احتل المركز الرابع في الدوري الأوغندي الموسم الماضي.

ويشارك فيوتشر في البطولات الإفريقية الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

وتأهل فيوتشر إلى الكونفدرالية رفقة بيراميدز، فيما يشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز فيوتشر بكأس الرابطة المصرية على حساب غزل المحلة.

ويشارك بيراميدز بدايةً من الدور التمهيدي الثاني ويواجه الفائز من هلال الساحل السوداني وجيتا جولد التنزاني.

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