أحلامهم هي واقعنا.. الجزيرة يضم أشرف بنشرقي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي التعاقد مع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر.

أشرف بنشرقي النادي : لاعب حر الجزيرة

ونشر النادي مقطع فيديو للإعلان عن ضم اللاعب تحت عنوان "أحلامكم هي واقعنا" ويلمح النادي خلال الفيديو إلى التقارير التي أشارت إلى إمكانية انضمام اللاعب إلى الأهلي أو اتحاد جدة، أو الاستمرار مع الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن بنشرقي وقع على عقد يربطه بالنادي الإماراتي لمدة عامين.

وكان FilGoal.com كشف قبل عدة أيام عن تقدم المفاوضات بين بنشرقي والجزيرة وأن اللاعب المغربي طلب الحصول على 2.5 مليون دولار.

وأعلن بنشرقي نهاية مشواره مع الزمالك عقب الفوز بكأس مصر عن موسم 2020-2021 على حساب الأهلي.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخ النادي عقب الفوز على الأهلي مساء الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وانضم اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى الزمالك قادما من الهلال السعودي في صيف عام 2019.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بالدوري المصري مرة وكذلك السوبر المحلي ونظيره الإفريقي.

فيما ظفر ببطولتي كأس مصر.

وخاض بنشرقي مع الزمالك 107 مباراة سجل خلالهم 40 هدفا وصنع 27 آخرين.

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