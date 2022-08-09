فينالدوم: حديثي مع صلاح دفعني للانتقال إلى روما

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 15:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - روما

كشف جيني فينالدوم لاعب روما الجديد أن حديثه مع محمد صلاح زميله السابق في ليفربول كان سببا في انتقاله إلى الفريق الإيطالي.

قبل أيام، أعلن روما الإيطالي رسميا تعاقده مع جورجينيو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وقال فينالدوم في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أردت الانضمام بسبب الجهود التي بذلها النادي للتعاقد معي ولأنني تحدثت مع محمد صلاح وكيفن ستروتمان عن النادي والمدينة وسمعت أشياء جيدة منهما".

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قضى صلاح موسمين في روما بين عامي 2015 و 2017 وأحرز 34 هدفا في 83 مباراة قبل أن ينتقل إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

وأضاف الهولندي "تحدثت أيضا إلى أشرف حكيمي الذي لعب لإنتر، قال إن روما فريق رائع".

وواصل "أعتقد أن سجل جوزيه مورينيو كمدرب يتحدث عن نفسه. أعتقد أن كل لاعب يريد العمل معه وأنا نفس الشيء".

وتابع لاعب ليفربول السابق "منذ اللحظة التي تحدثت معه قلت لنفسي أنني أريد حقًا الانضمام إلى النادي".

واستمر "كنت أعلم أن الأجواء هنا رائعة، لأنني لعبت هنا من قبل، لكن الاستقبال بالنسبة لي كان رائعا".

وأتم "أنا شخص خجول تماما عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الأشياء، لكنني مندهش مما فعله المشجعون من أجلي".

وانضم فينالدوم على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع حق الشراء بنهاية الموسم.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فإن شرط الشراء يساوي مبلغا يتراوح بين 8 و9 ميلون يورو.

أيضا يصبح الشراء إلزاميا إذا أنهى روما في أحد المراكز الأربعة الأولى خلال هذا الموسم.

بينما يدفع باريس سان جيرمان 50% من راتب اللاعب الهولندي، المقدر بـ 9.5 مليون يورو.

وكان فينالدوم قد انضم إلى باريس في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول في الصيف الماضي.

ولم ينجح النجم الهولندي في تثبيت أقدامه كأحد الركائز الثابتة، ليتراجع دوره ويفضل الرحيل، خصوصا بعد تعاقد باريس مع ريناتو سانشيز قادما من ليل.

بذلك يصبح فينالدوم صفقة روما الخامسة هذا الصيف، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتعاقد الذئاب مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش مجانا بنهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

كما تعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا مجانا بنهاية عقده مع يوفنتوس.

الأمر ذاته ينطبق على الصربي ميل سفيلار حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، الذي انتهى عقده.

أما الصفقة المدفوعة الوحيدة، فكان الظهير التركي زكي سيليك قادما من ليل الفرنسي مقابل 7 مليون يورو.

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