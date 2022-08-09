مدرب المقاصة لـ في الجول: الزمالك لن يتأثر بالغيابات.. ونخطط للعودة السريعة للدوري الممتاز

شدد عيد مرازيق مدرب مصر للمقاصة على أن إدارة فريقه تخطط منذ الآن لكيفية العودة السريعة للدوري الممتاز.

ويلتقي مصر للمقاصة اليوم مع الزمالك في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وسيهبط مصر للمقاصة إلى دوري الدرجة الثانية رسميا في حال تعرض للهزيمة خلال مباراة الزمالك.

وقال مرازيق في تصريحات لـ FilGoal.com: "مصر للمقاصة هبط للدرجة الثانية ولكن نريد أن نظهر بشكل جيد مثل مباراة الأهلي التي قدمنا خلالها أداء جيد وكنا قريبين لتحقيق نتيجة إيجابية ولكن غياب التوفيق حرمنا من التعادل، ولاعبي الفريق لديهم رغبة في تسويق أنفسهم".

وتابع "قدمنا أداء جيد في المباريات السابقة ولكن النتائج لم تخدمنا فالجميع يعرف ظروف الفريق في الموسم الحالي".

وأضاف "الزمالك لن يتأثر بغياب حسام عبد المجيد وإمام عاشور لأن لديهم مدرب كبير، والزمالك لم يتأثر بإيقاف القيد أو رجيل طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بنشرقي بل قدموا أداء أفضل من السابق".

وشدد "لدينا غيابات مهمة منهم محمد مجدي حارس المرمى وحسام عبد الواحد ويريك سيرجي وزياد أشرف".

وأتم "الإدارة تخطط للموسم المقبل ولديهم فكر لكيفية العودة السريعة للدوري الممتاز".

ويحتل مصر للمقاصة المركز الـ 18 والأخير في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 13 نقطة عن إيسترن كومباني صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

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