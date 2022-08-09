مدرب المقاصة لـ في الجول: الزمالك لن يتأثر بالغيابات.. ونخطط للعودة السريعة للدوري الممتاز

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 13:49

كتب : رضا السنباطي

عيد مرازيق

شدد عيد مرازيق مدرب مصر للمقاصة على أن إدارة فريقه تخطط منذ الآن لكيفية العودة السريعة للدوري الممتاز.

ويلتقي مصر للمقاصة اليوم مع الزمالك في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وسيهبط مصر للمقاصة إلى دوري الدرجة الثانية رسميا في حال تعرض للهزيمة خلال مباراة الزمالك.

أخبار متعلقة
التجربة الثالثة في إنجلترا.. روبليس إلى ليدز يونايتد سيسيه يتحدى رئيس نابولي بعد تصريحاته حول التعاقد مع الأفارقة مصدر من سيراميكا لـ في الجول: محادثات شفهية من الأهلي وبيراميدز بشأن شادي حسين ومصطفى ميسي أحلامهم هي واقعنا.. الجزيرة يضم أشرف بنشرقي

وقال مرازيق في تصريحات لـ FilGoal.com: "مصر للمقاصة هبط للدرجة الثانية ولكن نريد أن نظهر بشكل جيد مثل مباراة الأهلي التي قدمنا خلالها أداء جيد وكنا قريبين لتحقيق نتيجة إيجابية ولكن غياب التوفيق حرمنا من التعادل، ولاعبي الفريق لديهم رغبة في تسويق أنفسهم".

وتابع "قدمنا أداء جيد في المباريات السابقة ولكن النتائج لم تخدمنا فالجميع يعرف ظروف الفريق في الموسم الحالي".

وأضاف "الزمالك لن يتأثر بغياب حسام عبد المجيد وإمام عاشور لأن لديهم مدرب كبير، والزمالك لم يتأثر بإيقاف القيد أو رجيل طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بنشرقي بل قدموا أداء أفضل من السابق".

وشدد "لدينا غيابات مهمة منهم محمد مجدي حارس المرمى وحسام عبد الواحد ويريك سيرجي وزياد أشرف".

وأتم "الإدارة تخطط للموسم المقبل ولديهم فكر لكيفية العودة السريعة للدوري الممتاز".

ويحتل مصر للمقاصة المركز الـ 18 والأخير في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 13 نقطة عن إيسترن كومباني صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

طالع أيضا

مرتضى: سنخوض كأس السوبر المصري السعودي

يوفنتوس يحسم صفقة جديدة

طالع قائمة ريال مدريد للسوبر الأوروبي

حوار في الجول – ميرال أشرف: فضلت الأهلي على عروض أخرى

مصر للمقاصة عيد مرازيق الزمالك
نرشح لكم
فيتوريا يضع جدول لزيارة باقي أندية الدوري مرتضى: الزمالك سيخوض السوبر المصري السعودي.. وتعاقدنا مع لاعب دولي سيسعد الجمهور مواعيد مباريات الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - مواجهات قوية في الدوري المصري.. وتصفيات أبطال أوروبا خبر في الجول - كلاتنبرج يطلب الاجتماع مع عبد الفتاح.. وموقف رئيس لجنة الحكام في الجول يكشف - سبب تواجد محمود عاشور كحكم فيديو في مباراة المحلة وبيراميدز طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش أمين عمر حكما لـ غزل المحلة وبيراميدز.. ومحمود عاشور للفيديو أحمد سامي يكشف حقيقة توقيع ثنائي سيراميكا كليوباترا لـ الأهلي
أخر الأخبار
إيفرتون يضم أمادو أونانا من ليل 30 دقيقة | ميركاتو
بيراردي يعتذر بعد شجاره مع مشجع ساسولو 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيتوريا يضع جدول لزيارة باقي أندية الدوري 34 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد ينسحب من صفقة أرناتوفيتش 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب المقاصة لـ في الجول: الزمالك لن يتأثر بالغيابات.. ونخطط للعودة السريعة للدوري الممتاز ساعة | الكرة المصرية
التجربة الثالثة في إنجلترا.. روبليس إلى ليدز يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
سيسيه يتحدى رئيس نابولي بعد تصريحاته حول التعاقد مع الأفارقة ساعة | الكرة الإفريقية
أحلامهم هي واقعنا.. الجزيرة يضم أشرف بنشرقي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف