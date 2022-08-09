مصدر من سيراميكا لـ في الجول: محادثات شفهية من الأهلي وبيراميدز بشأن شادي حسين ومصطفى ميسي

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 12:52

كتب : حامد وجدي

شادي حسين - مصطفى ميسي

كشف مصدر من نادي سيراميكا كليوباترا عن مستجدات العروض التي وصلت لبعض لاعبي فريقه مثل المهاجم شادي حسين.

مصطفى سعد

النادي : سيراميكا كليوباترا

شادي حسين

النادي : سيراميكا كليوباترا

بيراميدز
الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com تلقينا بالفعل بعض الاتصالات والعروض الشفهية للمهاجم شادي حسين من أندية الأهلي وبيراميدز".

وأضاف "كذلك هناك محادثات شفهية من الأهلي بشأن مصطفى سعد الشهير بـ ميسي".

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وأتم تصريحاته "سيتم مناقشة العروض التي تلقاها النادي للثنائي مع الجهاز الفني في نهاية الموسم، والقرار الأفضل للنادي سيتم اتخاذه".

شادي حسين البالغ من العمر 29 عاما لعب مع سيراميكا كليوباترا الموسم الجاري 29 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفا.

بينما مصطفى سعد "ميسي" الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن شارك مع سيراميكا في 28 مباراة بالدوري، سجل خلالها هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مصطفى سعد من مواليد 2001 ويبلغ من العمر 20 عاما وتم تصعيده للفريق الأول لسيراميكا في الموسم الماضي.

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