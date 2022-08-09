الكونفدرالية - بيراميدز يواجه الفائز من هلال الساحل وجيتا جولد في دور الـ 32

أجرى الاتحاد الإفريقية لكرة القدم "كاف" قرعة الأدوار التمهيدية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب بيراميدز في دور الـ 32 مع الفائز من مواجهة هلال الساحل السوداني وجيتا جولد التنزاني في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الدور التمهيدي الأول.

ويشارك من مصر الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بجانب بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب بيراميدز مباراة الإياب على ملعبه، بينما ستقام مباراة الذهاب على ملعب الفائز من المواجهة الأخرى.

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