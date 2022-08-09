مرتضى: الزمالك سيخوض السوبر المصري السعودي.. وتعاقدنا مع لاعب دولي سيسعد الجمهور

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

مرتضى منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مستجدات صفقات القلعة البيضاء في كرة القدم وكرة السلة.

وقال مرتضى عبر قناة ناديه: "تعاقدنا من لاعب كرة سلة أمريكي مميز جدا والإعلان عنه قريبا".

وأضاف "أقول لجماهير الزمالك لا تقلقوا بشأن خوض الفريق لمباراة السوبر المصري السعودي في قطر، وموعد اللقاء لن يتعارض مع موعد مواجهة الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا".

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وواصل "أبرمنا صفقتين أحدهما لاعب دولي في منتخب بلاده وهذا الأمر سيسعد جماهير الزمالك".

وأتم تصريحاته "الأهلي نادي الوطنية من قبل محمود الخطيب رئيسه الحالي".

ومن المنتظر أن يخوض بطل الدوري المصري مباراة السوبر المصري السعودي في قطر ضد الهلال السعودي.

ويلعب الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، ضد مصر للمقاصة في الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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