أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين محمد عمر مديرا فنيا للاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان مجلس إدارة النادي قد عقد اجتماعا مع محمد عمر صباح اليوم وانتهى بالاتفاق على أن يتولى المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم بناء على رغبته.

وأشار النادي إلى أن عمر سيقود تدريبات الفريق بداية من غدا الثلاثاء استعدادا لاستئناف مباريات الموسم.

وجاء الجهاز الفني الجديد للاتحاد بالكامل كالآتي

محمد عمر - مدير فني

محمد نور - مدرب عام

عصام ربيع - مدرب

يوسف حمدي - مدرب

مجدي بهلول - مدرب حراس مرمى

كما قرر مجلس الإدارة استمرار الجهاز الإداري والطبي الحالي للفريق.

وسبق لـ عمر تولي تدريب الاتحاد في 4 مناسبات سابقة، كما عمل كمدير للكرة في مناسبتين.

وقبلت الإدارة اعتذار عماد النحاس عن عدم استكمال مهمته، بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية دون رد مساء الأحد.

وقال الاتحاد في بيانه:

تقدم عماد النحاس باعتذار عن عدم الاستمرار في مهام عمله كمدير فني لنادي الاتحاد السكندري وكذلك جهازه المعاون عقب مباراة اليوم التي انتهت لصالح النادي الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ووافق مجلس إدارة النادي على قبول الاعتذار المقدم من عماد النحاس وجهازه المعاون.

ومجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في المباراة القادمة أمام النادي الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 11 أغسطس باستاد الإسماعيلية.

وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وواصل الاتحاد نتائجه السلبية وخسر أمام الأهلي بثلاثية دون رد في استاد برج العرب بالجولة 29 للدوري المصري.

وصرّح النحاس بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: "كرة القدم ليست فنيات فحسب، بل نفتقد الشخصية".

وتابع: "حاولنا إصلاح الأمور، وأنا حاولت الاعتذار لكن الأمور صعبة".

وأكمل: "شخصية الأهلي كبيرة وكان لدينا فرصة من ذهب قبل المباريات الخمسة".

وانتقد لاعبيه: "لا أعرف من أين يأتي اللاعبون بهذا الهدوء! الأمر ليس فنيات، مستحيل، أبسط هجمة علينا اليوم بهدف في 3 مناسبات، وأمام سيراميكا كليوبترا 5 أهداف في شباكنا".

وأشار: "نحتاج حصد 3 نقاط فقط من 5 مباريات، لكن الأمور صعبة".

وأوضح: "الاتحاد نادٍ كبير ولكن نمتلك لاعبين لا يدركون ذلك، اللاعبون أجبرونا على التفكير في البقاء فقط وهذه ليست فلسفتي".

وأتم: "كلنا في نفس المركب، الجمهور هتف ضدي واعتذر لهم لأن الظروف صعبة، لولا الصراع على الهبوط لصعّدت عناصر شابة".

وسجل أهداف الأهلي أحمد سيد غريب "هدفين" في الدقيقتين 35 و47 وزياد طارق في الدقيقة 44.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز الاتحاد في مباراة واحدة فقط بآخر 6 مباريات خاضها بالدوري المصري.

ويفصل الاتحاد 6 نقاط عن المركز 16 أقرب مراكز الهبوط الذي يحتله إيسترن كومباني.