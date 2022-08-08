شيرار: إيجابية ليفربول على المرمى ظهرت من صلاح ونونيز

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فولام وليفربول

أشاد آلان شيرار أسطورة الكرة الإنجليزية السابق بالثنائي محمد صلاح وداروين نونيز نجما هجوم ليفربول، وذلك بعد الظهور بمستوى جيد أمام فولام.

داروين نونيز

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتعادل ليفربول مع فولام بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال شيرار لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "بالتأكيد صلاح ونونيز كانا أصحاب الخطورة الوحيدة لليفربول على المرمى أمام فولام".

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وأضاف "فولام أيضا كان رائعا في هجومه على ليفربول، لكن الجانب الإيجابي من الفريق الأحمر على المرمى ظهر بعد دخول نونيز، وبالطبع محمد صلاح".

وشارك المهاجم الأوروجواياني نونيز في الشوط الثاني من المباراة، ونجح في تسجيل هدفا وصنع آخر.

والأمر ذاته فعله محمد صلاح بعدما سجل وصنع أيضا.

ونجح محمد صلاح في التسجيل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي للمرة السادسة على التوالي.

ويلعب ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.

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