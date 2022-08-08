في الجول يكشف - موعد الإعلان عن السوبر ليج ونظامه.. وتغييرات الأبطال والكونفدرالية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 18:39

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

تبدأ غدا الثلاثاء أولى اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لشرح تصور دوري السوبر ليج الإفريقي والمنتظر انطلاقه في أغسطس عام 2023 .

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو كاف اجتماعا مع كبار الأندية في إفريقيا ليتم إعلان انطلاق الدوري بشكل رسمي يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي للجمعية العمومية للاتحاد الافريقي.

وكان كاف قد وجه دعوة لمسئولي الأهلي والزمالك وبيراميدز لحضور اجتماعات دوري السوبر مع باقي الأندية لمعرفة رأي الأندية في التصور الذي وضعته لجنة دوري السوبر قبل إعلان بداية الدوري.

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نظام دوري السوبر ليج الإفريقي

وعلم FilGoal.com أن لجنة السوبر ليج ارسلت التصور النهائي للبطولة خلال الأيام الماضية وجاء كالآتي:

تُقسم الأندية الـ 24 على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق وفقا للتوزيع الجغرافي للقارة: (مجموعة شمال إفريقيا – مجموعة غرب ووسط إفريقيا – مجموعة شرق وجنوب إفريقيا).

وتبدأ البطولة من سبتمبر وتنتهي في مايو.

وتقام المباريات في دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب أي أن كل فريق سيخوض 14 مباراة.يتأهل أول 5 فرق من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز سادس من بين الثلاث مجموعات، للمنافسة من دور الـ 16.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تفاصيل السوبر ليج الإفريقي والذي تم اعتماده.

وعلم FilGoal.com بأن بطل السوبرليج يحصل على مبلغ يزيد عن 11 مليون دولار، ويهدف كاف للحصول على عوائد مالية تصل إلى 204 مليون دولار ويحصل كل اتحاد محلي على مليون دولار نظير مشاركة أنديته في البطولة

وبخلاف البطل فمن المتوقع تبدأ الجوائز المالية لباقي الفرق من 2 مليون و400 ألف دولار، فيما سيقدم باتريس موتسيبي وعدا للأندية بتحمل الاتحاد الإفريقي كافة تكاليف السفر والتنقلات داخل القارة.

ومن المنتظر أن يهبط أصحاب المركز الأخير في كل مجموعلى إلى كأس الكونفدرالية.

مصير دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر من كاف أن باتريس موتسيبي سيعلن بشكل رسمي عن عودة النظام القديم لدوري أبطال إفريقيا.

حيث سيتم إلغاء دور المجموعات ليشارك 64 فريقا بنظام خروج المغلوب حتى النهائي بداية من موسم 2023-2024.

ومن المنتظر أن يتم تغيير اسم البطولة إلى كأس أبطال إفريقيا.

ولم يتم حسم بعد إذا كان بطل البطولة سيشارك في السوبر ليج أم لا، في انتظار حسم عدد الهابطين من البطولة الجديدة.

مصير كأس الكونفدرالية

من المنتظر أن يتم تغيير نظام واسم البطولة بداية من موسم 2023-2024 في البداية ستكون باسم كأس كاف وستكون بنفس نظام دوري السوبر ليج.

سيتم تقسيم 24 فريقا إلى ثلاث مناطق ومن كل منطقة ثمانية فرق.

وكل منطقة تنقسم إلى مجموعتين بواقع أربع فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من المجموعتين إلى نصف النهائي ثم النهائي

ويتأهل بطل الثلاثة مناطق إلى دوري السوبر ليج مع هبوط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة في البطولة الجديدة إلى كأس كاف (الكونفدرالية).

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