ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة

ظهر اسم محمد خضري لاعب وسط الزمالك الواعد في القائمة التي استدعاها المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمواجهة مصر للمقاصة.

يأتي ذلك في المباراة التي ستقام غدا -الثلاثاء- ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري المصري الممتاز.

ويدخل خضري القائمة للمرة الأولى في الدوري، بعد أن ظهر في قائمة مباراة الداخلية في دور الـ 32 لكأس مصر، ولكنه لم ينضم للقائمة النهائية.

فمن هو محمد خضري؟

لاعب بخط الوسط من مواليد 2002.

وتم منح خضري عقدا احترافيا في الآونة الأخيرة، يمتد لـ 3 سنوات.

ولد خضري في الرابع من أبريل عام 2002، في الشرقية بمركز فاقوس.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في مركز شباب منية المكرم، وكان عمره 7 سنوات.

عرف خضري بموعد اختبارات عن طريق شقيق والده، فتقدم لها وانضم للزمالك في موسم 2015-2016.

في ذلك الوقت كان سعيد الجدي مدرب الفريق، ورئيس القطاع أحمد عبد الحليم، وهما من اختاراه للانضمام إلى الزمالك.

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