قائمة الزمالك - غياب إمام وعبد المجيد أمام المقاصة.. وتواجد شاب جديد لأول مرة في الدوري

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام سموحة

تواجد اللاعب الشاب محمد خضري في قائمة الزمالك للمرة الأولى في الدوري لمواجهة مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 30.

ويغيب الثنائي إمام عاشور وحسام عبد المجيد عن المباراة بسبب الإيقاف بجانب المدير الفني جوسفالدو فيريرا.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد نديم

في الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حازم إمام

في الوسط: إسلام جابر- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"- سيف جعفر - محمد خضري

في الهجوم: سيد عبد الله "نيمار"- سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 69 نقطة من 29 مباراة.

بينما يتذيل المقاصة الترتيب برصيد 15 نقطة من نفس رصيد المباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من: طارق حسن وحاتم بطيشة.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 1-0.

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