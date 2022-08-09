بوكا جونيورز يضم سيرخيو روميرو "صغير الحجم"

أعلن نادي بوكا جونيورز ضم الحارس سيرخيو روميرو بعقد يمتد لعامين ونصف في صفقة انتقال حر من فينتسيا الإيطالي.

الحارس الدولي الأرجنتيني البالغ 35 عاما عاد للأرجنتين مجددا بعد 15 عاما من رحلة الاحتراف في أوروبا.

فبدأ روميرو مسيرته مع راسينج كلوب الأرجنتيني ورحل في 2007 صوب أوروبا عبر ألكمار الهولندي ثم ارتدى قمصان سامبدوريا الإيطالي وموناكو الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وفينتسيا الإيطالي.

وتعد تجاربه الأنجح رفقة ألكمار إذ حصد لقبي الدوري وكأس السوبر في 2009 ومن ثم حصد 4 ألقاب مع مانشستر يونايتد بعدما امتد مشواره مع الشياطين الحمر لـ 5 مواسم.

ورفقة منتخب الأرجنتين عرف الألقاب أيضا، إذ توج بكأس العالم للشباب في 2007 وذهبية أولمبياد بكين 2008.

وأصبح الحارس الأول للتانجو لكنه اكتفى بحصد المركز الثاني في كل من كأس العالم 2014 وكوبا أمريكا 2015 و2016 خلال 96 مباراة دولية.

ورغم طوله الفارع والذي يصل إلى 1.92 سم إلا أن روميرو يُعرف بلقب "شيكيتو" أي صغير الحجم نظرا لقصر قامته مقارنة بشقيقه الأكبر دييجو الذي يصل طوله إلى 2.06 سم.

📲 Te dejamos el nuevo fondo de pantalla de tu celular 🤩 pic.twitter.com/jl0zNX56gs — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2022

وأوضح الحارس المخضرم دور ماركوس روخو قائد بوكا جونيورز الحالي ولاعب مانشستر يونايتد السابق في انضمامه لصفوف الفريق، إذ قال في المؤتمر الصحفي: "أتحدث مع ماركوس روخو دائما، منذ وصوله إلى بوكا، نحن أصدقاء مقربون جدا، من المنتخب الأرجنتيني ومن يونايتد. كنت أعرف أن الاحتمال كان موجودا من اللحظة التي اتصل بي فيها رومان قبل يومين أو ثلاثة أيام".

وتابع "سألني بوكا إذا كنت لاعبا حرا ومتاحا. ويجب على المرء أن يفكر جيدا عندما تسنح له الفرصة للعب في ناد مثل بوكا. أنا سعيد بالقدوم إلى هذه المؤسسة. القدوم إلى بوكا هو خطوة إلى الأمام في مسيرتي".

وأتم "كان عليّ أن أذهب إلى فينيتسيا لأظهر للكثير من الناس أنني أستطيع مواصلة لعب كرة القدم وقد فعلت ذلك جيد جدا".

ويعاني بوكا جونيورز مؤخرا على مستوى النتائج إذ ودع كوبا ليبرتادوريس من دور الـ 16 ضد كورينثيانز البرازيلي.

ويحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 18 نقطة بفارق 7 نقاط عن الصدارة.

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