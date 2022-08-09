مواعيد مباريات الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - مواجهات قوية في الدوري المصري.. وتصفيات أبطال أوروبا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 10:46

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - حسام عبد المجيد - الزمالك

تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز، كما تقام مباريات إياب الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا.

الدوري المصري

الزمالك X مصر للمقاصة - 9 مساء - أون تايم سبورت

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غزل المحلة X بيراميدز - 6:30 مساء - أون تايم سبورت 2

البنك الأهلي X فاركو - أون تايم سبورت 3

تصفيات دوري أبطال أوروبا

جلاسكو رينجرز X رويال يونيون 8:45 مساء

ميتلاند X بنفيكا 7:45 مساء

أيندهوفين X موناكو 8:30 مساء

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

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مواعيد مباريات الثلاثاء الزمالك بيراميدز غزل المحلة الدوري المصري دوري أبطال أوروبا
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