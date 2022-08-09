مواعيد مباريات الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - مواجهات قوية في الدوري المصري.. وتصفيات أبطال أوروبا
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 10:46
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز، كما تقام مباريات إياب الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا.
الدوري المصري
الزمالك X مصر للمقاصة - 9 مساء - أون تايم سبورت
غزل المحلة X بيراميدز - 6:30 مساء - أون تايم سبورت 2
البنك الأهلي X فاركو - أون تايم سبورت 3
تصفيات دوري أبطال أوروبا
جلاسكو رينجرز X رويال يونيون 8:45 مساء
ميتلاند X بنفيكا 7:45 مساء
أيندهوفين X موناكو 8:30 مساء
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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