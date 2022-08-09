كريم بنزيمة يقود قائمة ريال مدريد لـ كأس السوبر الأوروبي.. وظهور الثنائي الجديد

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 10:34

كتب : FilGoal

ريال مدريد - يوفنتوس

يظهر كل من أنطونيو روديجير وأوريلين تشواميني في قائمة ريال مدريد التي أعلنها كارلو أنشيلوتي لأول مرة في مباراة رسمية لخوض كأس السوبر الأوروبي.

ويلعب ريال مدريد غدا الأربعاء مع إينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي بمدية هيلسينكي الفنلاندية.

وشهدت القائمة دخول جميع اللاعبين المتاحين للفريق الإسباني ولم تشهد غياب أي لاعب.

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وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: داني كارفاخال – إدير ميليتاو – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – إدوارد كامافينجا

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – ماكو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز

ويلعب ريال مدريد في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا الذي حققه بعد أن فاز في في المباراة النهائية على ليفربول بهدف دون مقابل.

بينما يدخل إينتراخت فرانكفورت المباراة بعد أن حقق لقب الدوري الأوروبي على حساب رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح.

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