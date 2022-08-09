في الجول يكشف - سبب تواجد محمود عاشور كحكم فيديو في مباراة المحلة وبيراميدز

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 00:54

كتب : بسام أبوبكر

الإنتاج الحربي - الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تواجد محمود عاشور كحكم فيديو في مباراة غزل المحلة ضد بيراميدز.

وكان الأهلي أعلن أنه طلب إيقاف محمود عاشور حكم الفيديو في مباراة فاركو والتحقيق معه وذلك بعد عدم احتساب هدفا للأحمر خلال اللقاء.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام لم تحقق مع محمود عاشور أو تقرر إيقافه لأنها رأت أنه لم يخطئ في هدف الأهلي الملغي أمام فاركو، وبالتالي قررت اللجنة تواجده كحكم فيديو بلقاء المحلة أمام بيراميدز بشكل طبيعي.

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وتعتقد اللجنة أن إذا حدث أي شيء خارج عن النص في غرفة الفيديو سيتم معرفته والإعلان عنه لأن كل ما يدور في الغرفة يتم تسجيله بالصوت والصورة.

وألغى الفيديو هدفا للأهلي أمام فاركو سجله بيرسي تاو، في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الـ28 من الدوري.

ويدير أمين عمر المباراة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وسيد نافع، وعلي السعيد حكما رابعا.

والثنائي محمود عاشور ومبروك نبيل للفيديو.

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