صفقة مزدوجة.. جالاتاسراي يحسم ضم مرتينز وتوريرا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

جالاتاسراي

أعلن نادي جالاتاسراي التركي ضم رايس مرتينز في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نابولي بجانب لوكاس توريرا من أرسنال.

لوكاس توريرا

النادي : جالاتا سراي

درايس ميرتينس

النادي : لاعب حر

جالاتا سراي

وتعاقد النادي التركي مع مرتينز لمدة موسم واحد، أي ينتهي صيف 2023.

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ميرتينز (35 عاما) هو الهداف التاريخي لنابولي الإيطالي قبل أن يرحل عنه بنهاية الموسم الماضي.

فيما انتقل لوكاس توريرا من أرسنال إلى جالاتاسراي لمدة 4 مواسم أي ينتهي صيف 2026.

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وبحسب فابرزيو رومانو فإن الصفقة كلفة النادي التركي 6--7 ملايين يورو مع إضافات.

توريرا (26 عاما) قضى الموسم الماضي معارا مع فيورنتينا الإيطالي من أرسنال.

وتعاقد جالاتاسراي هذا الموسم مع سيرجيو أوليفرا من بورتو الفرنسي وليو دوبوا من ليون وفريدريك موديستو من ألكمار الهولندي واستعارة هاريس سيفيروفيتش من بنفيكا البرتغالي.

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