صفقة مزدوجة.. جالاتاسراي يحسم ضم مرتينز وتوريرا

أعلن نادي جالاتاسراي التركي ضم رايس مرتينز في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نابولي بجانب لوكاس توريرا من أرسنال.

وتعاقد النادي التركي مع مرتينز لمدة موسم واحد، أي ينتهي صيف 2023.

ميرتينز (35 عاما) هو الهداف التاريخي لنابولي الإيطالي قبل أن يرحل عنه بنهاية الموسم الماضي.

فيما انتقل لوكاس توريرا من أرسنال إلى جالاتاسراي لمدة 4 مواسم أي ينتهي صيف 2026.

وبحسب فابرزيو رومانو فإن الصفقة كلفة النادي التركي 6--7 ملايين يورو مع إضافات.

توريرا (26 عاما) قضى الموسم الماضي معارا مع فيورنتينا الإيطالي من أرسنال.

وتعاقد جالاتاسراي هذا الموسم مع سيرجيو أوليفرا من بورتو الفرنسي وليو دوبوا من ليون وفريدريك موديستو من ألكمار الهولندي واستعارة هاريس سيفيروفيتش من بنفيكا البرتغالي.

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