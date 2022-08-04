ميرتينز يودع جماهير نابولي: لن أقول وادعا بل إلى اللقاء

أرسل درايس ميرتينز رسالة وداعية إلى جماهير نابولي بعد نهاية عقده مع الفريق الصيف الحالي.

وأصبح ميرتينز لاعبا حرا بعدما رفض تجديد تعاقده مع النادي الإيطالي.

ونشر ميرتينز فيديو له رفقة ابنه على موقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الرسالة كالآتي:

"أعزائي مشجعي نابولي، كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي في النهاية، لكنني لم أكن أعرف مدى صعوبة قول وداعًا.

هذه المدينة تبنتني، أحببتني ودعمتني. الأرقام والبطولات ستظل في كتب التاريخ، لكن حب هذه الجماهير سيظل في قلبي وأنا سعيد لأن ابني ولد هنا.

لمدة 9 سنوات، كانت نابولي موطني، وأصبحت المدينة جزءًا مني وقررت الاحتفاظ بمنزلي على الخليج.

لا يسعني إلا أن أشكر الجميع، لم أغادر بالطريقة التي أردتها لكن لن أقول وادعا بل إلى اللقاء".

مرتينز (35 عاما) انضم إلى نادي الجنوب صيف 2013 ومنذ ذلك الحين شارك في 259 مباراة سجل خلالها 113 هدفا وصنع 66 آخرين.

وتوج البلجيكي خلال الـ9 سنوات التي قضاها داخل النادي بلقبي الكأس والسوبر الإيطالي.

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