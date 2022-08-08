كرة يد - الأمل الأخير.. خسارة ناشئات مصر أمام السويد والمنافسة على المركز السابع

خسر منتخب مصر أمام نظيره السويدي بنتيجة 30-27 في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن من بطولة كأس العالم للناشئات المقامة في مقدونيا الشمالية.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة متقاربة للغاية، إذ تقدم السويد بنتيجة 14-13 قبل أن يحسم المباراة بفارق 3 نقاط في الشوط الثاني.

وكانت ناشئات الفراعنة فقدن الفرصة في حصد ميدالية بعد الخسارة أمام المجر في ربع نهائي البطولة.

ويواجه منتخب مصر نظيره أيسلندا في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن الأربعاء المقبل.

ونجح منتخب مصر في تحقيق إنجاز خلال البطولة بعد التأهل إلى ربع نهائي لأول مرة في تاريخه.

وتصدرت مصر المجموعة الرابعة في الدور الأول بثلاثة انتصارات على كرواتيا والهند وكازخستان.

ثم عبرت المجموعة الثانية في الدور الثاني بتغلبها على البرتغال وهزيمتها أمام الدنمارك بعد ضمان التأهل.

وكان أفضل مركز حققته مصر في بطولة العالم للناشئات هو التاسع في نسخة 2016، بينما احتلت مصر المركز 23 في آخر مشاركة عام 2018.

























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