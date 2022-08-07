كرة يد – خسارة ناشئات مصر أمام المجر.. والمنافسة على المركز الخامس

خسر منتخب مصر أمام نظيره المجري بنتيجة 28-23 في ربع نهائي كأس العالم للناشئات المقامة في مقدونيا الشمالية.

وبالتالي فقدت مصر فرصة حصد ميدالية، لكنها ضمنت بالفعل أفضل مركز في تاريخها بوصولها لربع النهائي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المجر 12-10، لكن الفارق اتسع في الشوط الثاني ليصل إلى 5 أهداف.

وسجلت كنزي حاتم 5 أهداف لـ مصر خلال المباراة كأفضل مسجلة لمنتخبنا الوطني.

وتلعب مصر غدًا الإثنين أمام السويد في الثامنة والنصف مساءً بنصف نهائي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وحال فوز مصر، ستواجه الفائز من أيسلندا وفرنسا لتحديد المركزين الخامس والسادس.

أمّا لو خسرت مصر، فإنها ستواجه الخاسر من أيسلندا وفرنسا لتحديد المركزين السابع والثامن.

وتصدرت مصر المجموعة الرابعة في الدور الأول بثلاثة انتصارات على كرواتيا والهند وكازخستان.

ثم عبرت المجموعة الثانية في الدور الثاني بتغلبها على البرتغال وهزيمتها أمام الدنمارك بعد ضمان التأهل.

وكان أفضل مركز حققته مصر في بطولة العالم للناشئات هو التاسع في نسخة 2016، بينما احتلت مصر المركز 23 في آخر مشاركة عام 2018.

وتأهلت منتخبات هولندا والدنمارك وكوريا الجنوبية إلى نصف النهائي رفقة المجر.

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