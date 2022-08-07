كرة يد – خسارة ناشئات مصر أمام المجر.. والمنافسة على المركز الخامس

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

منتخب سيدات مصر - كرة يد

خسر منتخب مصر أمام نظيره المجري بنتيجة 28-23 في ربع نهائي كأس العالم للناشئات المقامة في مقدونيا الشمالية.

وبالتالي فقدت مصر فرصة حصد ميدالية، لكنها ضمنت بالفعل أفضل مركز في تاريخها بوصولها لربع النهائي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المجر 12-10، لكن الفارق اتسع في الشوط الثاني ليصل إلى 5 أهداف.

أخبار متعلقة
كرة يد - رغم التأهل التاريخي إلى الربع نهائي.. ناشئات مصر تتعرض للخسارة الأولى في بطولة العالم كرة يد - الاتحاد المصري يعلن مشاركة منتخب السيدات في أمم إفريقيا كرة يد - بعد غياب 10 سنوات.. الموافقة على تكوين منتخب مصر لـ السيدات كرة يد - إنجاز تاريخي.. ناشئات مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم

وسجلت كنزي حاتم 5 أهداف لـ مصر خلال المباراة كأفضل مسجلة لمنتخبنا الوطني.

وتلعب مصر غدًا الإثنين أمام السويد في الثامنة والنصف مساءً بنصف نهائي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وحال فوز مصر، ستواجه الفائز من أيسلندا وفرنسا لتحديد المركزين الخامس والسادس.

أمّا لو خسرت مصر، فإنها ستواجه الخاسر من أيسلندا وفرنسا لتحديد المركزين السابع والثامن.

وتصدرت مصر المجموعة الرابعة في الدور الأول بثلاثة انتصارات على كرواتيا والهند وكازخستان.

ثم عبرت المجموعة الثانية في الدور الثاني بتغلبها على البرتغال وهزيمتها أمام الدنمارك بعد ضمان التأهل.

وكان أفضل مركز حققته مصر في بطولة العالم للناشئات هو التاسع في نسخة 2016، بينما احتلت مصر المركز 23 في آخر مشاركة عام 2018.

وتأهلت منتخبات هولندا والدنمارك وكوريا الجنوبية إلى نصف النهائي رفقة المجر.

اقرأ أيضا:

أحمد نادر السيد أفضل حارس في كأس العرب

السعودية تتغلب على مصر في نهائي كأس العرب

موقف الزمالك الرسمي من الدور التمهيدي لدوري الأبطال

موراتا يدمر يوفنتوس

ريمونتادا مثيرة لمنتخب الشاطئية بقيادة حسام باولو

مصر منتخب مصر
نرشح لكم
موعد مباريات الأحد 7 أغسطس 2022.. الأهلي والدوري الإنجليزي وكأس العرب وناشئات اليد حوار في الجول - سيدات منتخب اليد عن "تحول الحلم لحقيقة.. وتجدد الطموح والهدف" كرة يد - رغم التأهل التاريخي إلى الربع نهائي.. ناشئات مصر تتعرض للخسارة الأولى في بطولة العالم حوار في الجول - حسن قداح عن كأس العالم وصراع الأهلي والزمالك وحلم دوري أبطال أوروبا كرة يد - الاتحاد المصري يعلن مشاركة منتخب السيدات في أمم إفريقيا كرة يد - بعد غياب 10 سنوات.. الموافقة على تكوين منتخب مصر لـ السيدات كرة يد - الكشف عن موعد مباريات السوبر المصري.. وطريقة احتساب النقاط كرة يد - الأهلي يعلن انتقال أسامة الجزيري إلى العربي الكويتي
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعلن رحيل عماد النحاس 15 دقيقة | الكرة المصرية
والده: أحمد سيد غريب تلقى 4 عروض بالفعل.. وتدرب مرتين فقط مع الفريق الأول 52 دقيقة | الكرة المصرية
مارسيليا يستعرض ورامسي يسجل وأرقام قياسية في ختام الجولة الأولى للدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سواريش: حظوظ الدوري؟ يجب أن نكون واقعيين.. ولكننا الأهلي ونلعب لأجل الفوز ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر النحاس: بعض لاعبي الاتحاد لا يدركون قيمة النادي ولا أعلم من أين لهم بهذا الهدوء! ساعة | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي أمام المصري في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الزمالك يدرج اسم أنس أسامة في قائمته للموسم الجديد 2 ساعة | كرة سلة
ليلة تألق الشباب.. الأهلي يستعيد التوازن ويضرب الاتحاد السكندري بثلاثية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف