خسارة رابعة في الوسط.. ليفربول يفقد تياجو ألكانتارا لفترة طويلة

تلقى ليفربول ضربة جديدة بعد تأكد غياب لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا لفترة طويلة.

وبحسب جيمس بيرس ضحفي شبكة "ذا أثليتك"، فإن ألكانتارا سيواجه خطر الغياب لمدة ستة أسابيع.

وتعرض ابن الـ31 عاما للإصابة في المباراة الأولى لفريقه في الدوري أمام فولام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ومن المنتظر أن يغيب تياجو عن ليفربول حتى منتصف سبتمبر وبالتالي لن يتواجد في مباريات كريستال بالاس ومانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل وإيفرتون وولفرهامبتون.

وسينضم تياجو ألكانتارا إلى الثلاثي نابي كيتا وكورتس جونز وأوكسليد تشامبرلين في غيابات وسط ملعب ليفربول.

ولم يتضح بعد إن كان سيعود أيا منهم إلى قائمة ليفربول في المواجهة المقبلة للدوري.

ويستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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