روبي فاولر: صلاح سيستفيد من وجود نونيز في ليفربول

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فولام وليفربول

يتوقع روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق أن يستفيد محمد صلاح نجم الريدز من تواجد داروين نونيز في صفوف الفريق.

نونيز انضم إلى ليفربول هذا الصيف من صفوف بنفيكا وتألق في أول مباراتين رسميتين بتسجيل هدفين.

وقال فاولر في تصريحات نقلها موقع hitc: "صلاح سيستفيد من وجود نونيز في صفوف ليفربول".

أخبار متعلقة
جوارديولا: هالاند يشبه ميسي في هذا الأمر.. وتألقه لن يحل كل مشاكلنا سكاي: يونايتد يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس على ضم لاعبه مدير بايرن يرد على تقارير ارتباط ساني بـ مانشستر يونايتد سكاي: لايبزيج يتفق مع تشيلسي على ضم فيرنر

وأضاف "نعم كان ساديو ماني رائعا ضمن منظومة يورجن كلوب. لكن نونيز سيمنح ليفربول بعدا آخر بالطريقة التي سيقود بها الخط الأمامي".

وأكمل مهاجم ليفربول السابق "نونيز يمكنه الاحتفاظ بالكرة جيدا، بطاقته البدنية التي لم تكن موجودة من قبل في صفوف ليفربول".

وظهر التفاهم بين صلاح ونونيز بشكل واضح في أول مباراتين بالموسم، أمام مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية ولقاء فولام في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا -داروين نونيز.. ترس جديد في ماكينة يورجن كلوب

قبل أيام، قال صلاح عن نونيز "أتطلع للعب إلى جانبه، لقد حظي بموسم جيد ولعب بشكل مميز ضدنا ذهابا وإيابا الموسم الماضي مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا".

أما عن رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ فقال: "سوف أفتقده، لقد حظي بمواسم رائعة مع النادي وأتمنى له الأفضل، وأتمنى كذلك الأفضل لداروين وأن يسجل الكثير من الأهداف لنا".

وأتم صلاح "أعتقد أننا في وضع جيد للقتال على كل البطولات مع الصفقات الجديدة كذلك لذا نحتاج فقط لمواصلة العمل ونحظى برؤية جيدة ونتحلى بالإيجابية ونقاتل على كل شيء".

نونيز انضم إلى ليفربول في صفقة كلفت النادي 75 مليون يورو + 25 كإضافات وفقا لأداء اللاعب.

اقرأ أيضا -داروين نونيز سلاح ليفربول الجديد.. آلة التهديف الساليستية التي تستخدم للردع على خطى أسلافه الكبار

وبدأ داروين مسيرته في بنيارول، قبل أن ينتقل إلى ألميريا عام 2019 مقابل 6 ملايين يورو.

وبعد تألقه مع ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، انتقل نونيز إلى بنفيكا في 2020 مقابل 24 مليون يورو.

Image

وخاض نونيز مع بنفيكا 84 مباراة سجل خلالها 47 هدفا وصنع 16.

وحصد نونيز جائزة هداف الدوري البرتغالي 2022 برصيد 26 هدفًا، كما قاد بنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ودّع فيه على يد فريقه المستقبلي ليفربول بصعوبة.

ولعب المهاجم الشاب 11 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، سجل خلالها هدفين.

كما بات نونيز أغلى لاعب في تاريخ أوروجواي، متجاوزًا مبلغ صفقة انتقال لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صيف 2014 مقابل 75 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

رسائل نارية من مدرب منتخب الطائرة السابق

مرتضى يتحدث عن "التفويت"

رحيل عماد النحاس

الأهلي يضم لاعبة الزمالك

تصريح جريء من جوزيبي روسي

محمد صلاح ليفربول داروين نونيز روبي فاولر
نرشح لكم
جوارديولا: هالاند يشبه ميسي في هذا الأمر.. وتألقه لن يحل كل مشاكلنا دي بروين عن هالاند: لن نضغط عليه وسنحاول مساعدته أكثر جوارديولا: هالاند رد على الجميع بعد أداء مباراة ليفربول.. وأحببت ثقته في تنفيذ ركلة الجزاء هالاند بعد الثنائية: مر 30 دقيقة على تسجيلي لآخر هدف.. يجب أن أتحسن يتبقى له 258 هدفا.. هالاند يسجل مرتين وسيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست هام خير خلف لـ أجويرو.. هالاند يصنع التاريخ في أول مبارياته مع مانشستر سيتي دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
فيتوريا يطلب زيارة الأجهزة الفنية للأندية المصرية في مقرات التدريب 4 دقيقة | الكرة المصرية
مدافع سيتي: هالاند سيتأقلم أكثر مع مرور الوقت 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
حوار في الجول – أحمد عادل: كرة اليد أنجح لعبة جماعية في مصر.. وسننافس في مونديال الأندية 41 دقيقة | كرة يد
أشرف صبحي يكشف دور كلاتنبرج.. وموقف لجنة الوزارة من نهائي أبطال إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
ليفاندوفسكي: بايرن لن يتأثر برحيلي.. وأعتذر للجماهير ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف عن القيمة المالية لانتقال سار من تشيلسي إلى موناكو ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: جلسة مع محمد عمر.. وحمادة صدقي في الصورة ساعة | الكرة المصرية
يوفنتوس يعلن إصابة تشيزني ومدة غيابه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف