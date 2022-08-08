روبي فاولر: صلاح سيستفيد من وجود نونيز في ليفربول

يتوقع روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق أن يستفيد محمد صلاح نجم الريدز من تواجد داروين نونيز في صفوف الفريق.

نونيز انضم إلى ليفربول هذا الصيف من صفوف بنفيكا وتألق في أول مباراتين رسميتين بتسجيل هدفين.

وقال فاولر في تصريحات نقلها موقع hitc: "صلاح سيستفيد من وجود نونيز في صفوف ليفربول".

وأضاف "نعم كان ساديو ماني رائعا ضمن منظومة يورجن كلوب. لكن نونيز سيمنح ليفربول بعدا آخر بالطريقة التي سيقود بها الخط الأمامي".

وأكمل مهاجم ليفربول السابق "نونيز يمكنه الاحتفاظ بالكرة جيدا، بطاقته البدنية التي لم تكن موجودة من قبل في صفوف ليفربول".

وظهر التفاهم بين صلاح ونونيز بشكل واضح في أول مباراتين بالموسم، أمام مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية ولقاء فولام في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

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قبل أيام، قال صلاح عن نونيز "أتطلع للعب إلى جانبه، لقد حظي بموسم جيد ولعب بشكل مميز ضدنا ذهابا وإيابا الموسم الماضي مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا".

أما عن رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ فقال: "سوف أفتقده، لقد حظي بمواسم رائعة مع النادي وأتمنى له الأفضل، وأتمنى كذلك الأفضل لداروين وأن يسجل الكثير من الأهداف لنا".

وأتم صلاح "أعتقد أننا في وضع جيد للقتال على كل البطولات مع الصفقات الجديدة كذلك لذا نحتاج فقط لمواصلة العمل ونحظى برؤية جيدة ونتحلى بالإيجابية ونقاتل على كل شيء".

نونيز انضم إلى ليفربول في صفقة كلفت النادي 75 مليون يورو + 25 كإضافات وفقا لأداء اللاعب.

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وبدأ داروين مسيرته في بنيارول، قبل أن ينتقل إلى ألميريا عام 2019 مقابل 6 ملايين يورو.

وبعد تألقه مع ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، انتقل نونيز إلى بنفيكا في 2020 مقابل 24 مليون يورو.

وخاض نونيز مع بنفيكا 84 مباراة سجل خلالها 47 هدفا وصنع 16.

وحصد نونيز جائزة هداف الدوري البرتغالي 2022 برصيد 26 هدفًا، كما قاد بنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ودّع فيه على يد فريقه المستقبلي ليفربول بصعوبة.

ولعب المهاجم الشاب 11 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، سجل خلالها هدفين.

كما بات نونيز أغلى لاعب في تاريخ أوروجواي، متجاوزًا مبلغ صفقة انتقال لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صيف 2014 مقابل 75 مليون يورو.



































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