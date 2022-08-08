يوفنتوس يعلن إصابة تشيزني ومدة غيابه

أعلن نادي يوفنتوس تعرض فويتشيك تشيزني لإصابة عضلية سيغيب على أثرها 20 يوما.

فويتشيك تشيزني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان تشيزني قد تعرض للإصابة خلال مواجهة يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد الودية والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بأربعة أهداف دون مقابل.

وغادر تشيزني اللقاء بين شوطي المباراة وكشفت الفحوصات الطبية تعرض اللاعب لإصابة عضلية.

وكشف يوفنتوس عبر موقعه الرسمي إصابة تشيزني في الفخذ الأيسر.

وأشار التقرير الطبي إلى حاجة تشيزني إلى 20 يوما من أجل العودة للمشاركة مرة أخرى.

وبات من المؤكد غياب تشيزني عن المواجهتين الافتتاحيتين ليوفنتوس في الدوري أمام كل من ساسولو وسامبدوريا.

ولا تزال الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة روما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

واستقبل تشيزني هدفين من خسارة يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.

وتألق تشيزني بالتصدي لركلة جزاء نفذها جواو فيليكس في الدقيقة 40 بعد لمسة يد على أليكس ساندرو.

وفاز يوفنتوس وديا على جوادالاخارا، ثم تعادل 2-2 أمام برشلونة، وخسر 0-2 أمام ريال مدريد.

ويفتتح يوفنتوس الدوري الإيطالي يوم الإثنين 15 أغسطس باستقبال ساسولو.

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