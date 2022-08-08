الرياضية السعودية: التجنيد سبب تغيب مصطفى فتحي عن معسكر التعاون

يتغيب المصري مصطفى فتحي عن معسكر فريقه التعاون السعودي لفترة الإعداد للموسم الجديد.

مصطفى فتحي النادي : التعاون التعاون

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن فتحي لم يستطع مغادرة مطار القاهرة للتوجه إلى هولندا حيث يقام معسكر الفريق.

وأشار التقرير أن الخدمة العسكرية هي سبب منع فتحي من مغادرة القاهرة وبالتالي تغيبه عن التعاون.

وأوضحت الصحيفة أن سعود الرشودي رئيس التعاون يجري محاولات لحل تلك الأزمة.

وانطلق معسكر التعاون في هولندا يوم 22 يوليو الماضي، ويُختَتم يوم 16 أغسطس.

وتطرق التقرير لما أثير عن اتفاق مصطفى فتحي مع الأهلي، لكنه أوضح أن ذلك لن يحدث إلا بموافقة التعاون.

وكان مصطفى فتحي قد انضم إلى التعاون في يناير الماضي قادمًا من الزمالك.

وسبق لـ فتحي اللعب معارًا للتعاون موسم 2017\2018، كما خرج معارًا لـ سموحة قبل رحيله نهائيًا عن الزمالك.

الجناح البالغ 28 عامًا خاض 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

واحتل التعاون المركز 12 في الدوري السعودي بالموسم الماضي.

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