سكاي: يونايتد يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس على ضم لاعبه

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

أدريان رابيو يحتفل بهدف التعادل لـ يوفنتوس في لاتسيو

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع يوفنتوس على ضم أدريان رابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وينتهي تعاقد رابيو مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل وسيحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أتم اتفاقه مع يوفنتوس، لكنه لم يتوصل بعد لاتفاق مع اللاعب على عقده الشخصي.

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وأضاف التقرير أن اقتراب عقد رابيو من نهايته مع يوفنتوس كان عاملا هاما في حدوث الصفقة، خاصة أن يوفنتوس لا يريد رحيله مجانا الصيف المقبل.

فيما ذكرت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن فيرونيك والدة رابيو ووكيلته هي حجر العثرة الوحيد في الصفقة حتى الآن، إذ تريد التوصل لأفضل عقد شخصي لنجلها.

إدارة مانشستر يونايتد كانت تضع رابيو كصفقة بديلة، تحسبا لفشل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، فالمفاوضات مع البلوجرانا استمرت لأسابيع.

رابيو تغيب عن مباريات يوفنتوس الودية استعدادا للموسم الجديد، وسط تقارير تشير إلى أن الفرنسي ليس ضمن حسابات ماسيميليانو أليجري مدرب السيدة العجوز.

فيما عزز النادي الإيطالي خط وسطه خلال الأشهر الأخيرة بضم مانويل لوكاتيللي ودينيس زكريا وبول بوجبا.

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى رغبة إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب لتدعيم وسط الملعب ولتعويض رحيل نيمانيا ماتيتش وخوان ماتا وبول بوجبا.

كانت بعض التقارير أيضا قد أشارت إلى إمكانية انضمام اللاعب إلى أتليتكو مدريد في صفقة تبادلية من أجل الحصول على خدمات ألفارو موراتا بشكل نهائي.

رابيو لم يتألق في صفوف يوفنتوس منذ انتقاله من باريس سان جيرمان فى صيف 2019، رغم أنه لعب تحت قيادة 3 مدربين مختلفين للبيانكونيري.

لاعب الوسط الفرنسي شارك خلال الموسم الماضي مع يوفنتوس في 45 مباراة وخلالهم صنع هدفين ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

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