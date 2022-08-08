كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. الكشف عن المشاركين في البطولة العربية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 15:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد - كرة سلة - البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة غلق باب الاشتراك ببطولة الأندية رجال بعد وصول عدد الفرق المشاركة إلى الحد الأقصى، وبمشاركة كل من الأهلي والاتحاد من مصر.

ويشارك 16 ناديا في النسخة 34 من البطولة العربية للأندية والمقرر إقامتها في الكويت.

وتقام البطولة خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل في الكويت.

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ويشارك الأهلي المصري في البطولة بصفته حامل لقب النسخة الماضية، كما وافق الاتحاد السكندري على المشاركة.

وجاءت الفرق المشاركة كالآتي:

الأهلي - الاتحاد (مصر)

الكويت - الجهراء - كاظمة (الكويت)

اتحاد المنستير (تونس)

بيروت (لبنان)

الأهلي (البحرين)

أهلي بنغازي (ليبيا)

السد (قطر)

وداد بوفاريك (الجزائر)

النصر ( السعودية)

الميناء (اليمن)

الاتحاد "أهلي حلب" (سوريا)

البشائر (عمان)

دجلة الجامعة (العراق)

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