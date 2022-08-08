أزبيليكويتا: لقد كانت أشهر جنونية.. برشلونة فاوضني وشعرت بأنه الوقت المناسب للرحيل

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

سيزار أزبيليكويتا - تشيلسي

تحدث سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي الإنجليزي عن مفاوضات برشلونة وكواليس تجديد تعاقده مع البلوز.

وقال أزبيليكويتا في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: "أنا سعيد بتجديد عقدي مع تشيلسي. بالتأكيد كانت أشهر جنونية. إنه شعور رائع أن أواصل رحلتي هنا في مشروع جديد".

وأضاف "إنه وضع نادر. كان النادي تحت التجميد في ذلك الوقت ولذلك لم تكن الأوضاع واضحة، ولكن تصرفاتي تحدثت عني".

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وأوضح "واصلت التزامي مع النادي، ولعبت المباريات وأنا لا أعرف ماذا سيحدث، وأتى الملاك الجدد وحظينا بمحادثة صريحة، وقررت أني سأبقى في منزلي".

وعن عدم انتقاله إلى برشلونة قال: "كان هناك مفاوضات، وحين فزت بكأس العالم للأندية ما يعني أني توجت بكل شيء مع تشيلسي، شعرت بأنه وقت العودة إلى إسبانيا".

وتابع "ثم حدث ما حدث للنادي، وأردت أن أظل ملتزما مع تشيلسي. لم أفعل أي شيء ضد فريقي".

وواصل أزبيليكويتا "لم أجد نفسي في وضع مشابه في سوق الانتقالات خلال 10 سنوات. لبعض الوقت كنت لاعبا حرا ولا أحد يعلم ما الذي كان ليحدث. قررت البقاء هادئا لأنه كان هناك ما يكفي من الضجيج".

وجدد أزبيليكويتا عقده مع تشيلسي، ليغلق الباب في وجه مفاوضات برشلونة، الذي بات قريبا من التعاقد مع زميله الظهير الأيسر ومواطنه الإسباني ماركوس ألونسو.

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