ميكالي يطلب تقريرا عن منتخب الشباب.. وقائمة باللاعبين المتاحين للأولمبي

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 17:52

كتب : FilGoal

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي

طلب روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي تقريرا عن منتخبي مصر للشباب والناشئين.

وكان منتخب الشباب قد حصل على المركز الثاني في البطولة العربية تحت 20 عاما أمس الأحد بعد أن خسر المباراة النهائية أمام السعودية بركلات الترجيح.

كما طلب المدرب البرازيلي من جهازه المعاون إعداد قائمة بجميع اللاعبين المصريين المتاحين للانضمام إلى المنتخب الأولمبي مواليد 2001 والأصغر سنا من أجل رسم القائمة المتاحة في الفترة المقبلة.

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وكان اتحاد الكرة لامصري قد أعلن تولي ميكالي تدريب المنتخب الأولمبي لمدة موسمين حتى أولمبياد باريس 2024.

ويضم الجهاز المعاون لميكالي كل من تياجو كونيا مدربا مساعدا وليوناردو فاجونيديس مخطط أحمال وجواو بيدرو محلل أداء.

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