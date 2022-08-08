مدافع سيتي: هالاند سيتأقلم أكثر مع مرور الوقت

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

أول أهداف هالاند مع مانشستر سيتي

يعتقد روبن دياش مدافع مانشستر سيتي أن زميله الجديد إرلينج هالاند سيتأقلم أكثر مع الفريق مع مرور الوقت.

وسجل هالاند هدفي مانشستر سيتي في الفوز 2-0 على وست هام ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال دياش في تصريحات لشبكة إليفن سبورتس: "هالاند في مرحلة التعرف على فريق مانشستر سيتي، ونحن نتواصل معه".

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وأضاف عن النرويجي "لكي يتأقلم أكثر علينا أن نمنحه بعض الوقت، فقط الوقت والمباريات هي التي تسمح بذلك".

وأتم البرتغالي "أنا سعيد جدا أنه سجل هدفين، خاصة في المباراة الأولى بالدوري الإنجليزي".

وتألق هالاند في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ليحقق حامل اللقب أولى 3 نقاط في طريق الدفاع عن البطولة.

وتعد المباراة هي الثانية للمهاجم النرويجي مع مانشستر سيتي، بعدما لعب أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية التي خسرها السماوي.

وبات هالاند ثاني لاعب يسجل ثنائية في أول مبارياته مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد سيرجيو أجويرو في 2011.

وأصبح مهاجم مانشستر سيتي ثاني لاعب يتحصل على ضربة جزاء ويسجلها في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي بعد ألكسندر باتو مع تشيلسي في 2016.

يتبقى له 258 هدفا

وغرد آلان شيرار أسطورة هجوم منتخب إنجلترا والدوري الإنجليزي السابق بعد ثنائية هالاند مازحا معه، وقال له "الآن يتبقى لك 258 هدفا لتصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي".

ويعد شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا.

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الفوز بفارق أكثر من هدف هو الأول لمانشستر سيتي على وست هام منذ موسم 2019/2020.

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