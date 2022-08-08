مصدر من الاتحاد لـ في الجول: جلسة مع محمد عمر.. وحمادة صدقي في الصورة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 15:43

كتب : هاني العوضي حامد وجدي

محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري

يجتمع مجلس إدارة الاتحاد السكندري اليوم الإثنين للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للفريق.

وقبلت الإدارة اعتذار عماد النحاس عن عدم استكمال مهمته، بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية دون رد مساء الأحد.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد السكندري، أن الإدارة تعقد جلسة مع محمد عمر نجم ومدرب الفريق السابق.

ويتجه الطرفان لتولي عمر منصبًا إشرافيًا على كرة القدم للمساهمة في انتشال الفريق من كبوته الحالية.

وطرح عُمر اسم حمادة صدقي كمدير فني محتمل لخلافة النحاس في تدريب الاتحاد.

وسبق لـ عمر تولي تدريب الاتحاد في 4 مناسبات سابقة، كما عمل كمدير للكرة في مناسبتين.

في المقابل، لا يرتبط صدقي (60 عامًا) بأي فريق منذ رحيله عن الإنتاج الحربي في شهر فبراير 2021.

وسبق لـ صدقي التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة خلال التتويج بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية.

وأشرف صدقي لاحقًا على تدريب سموحة ووادي دجلة وإنبي والجونة والهلال السوداني.

يأتي ذلك بعد ساعات من رحيل النحاس عن تدريب الفريق وفقًا لما أعلنه بيان النادي.

وقال الاتحاد في بيانه:

تقدم عماد النحاس باعتذار عن عدم الاستمرار في مهام عمله كمدير فني لنادي الاتحاد السكندري وكذلك جهازه المعاون عقب مباراة اليوم التي انتهت لصالح النادي الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ووافق مجلس إدارة النادي على قبول الاعتذار المقدم من عماد النحاس وجهازه المعاون.

ومجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في المباراة القادمة أمام النادي الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 11 أغسطس باستاد الإسماعيلية.

وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وواصل الاتحاد نتائجه السلبية وخسر أمام الأهلي بثلاثية دون رد في استاد برج العرب بالجولة 29 للدوري المصري.

وصرّح النحاس بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: "كرة القدم ليست فنيات فحسب، بل نفتقد الشخصية".

وتابع: "حاولنا إصلاح الأمور، وأنا حاولت الاعتذار لكن الأمور صعبة".

وأكمل: "شخصية الأهلي كبيرة وكان لدينا فرصة من ذهب قبل المباريات الخمسة".

وانتقد لاعبيه: "لا أعرف من أين يأتي اللاعبون بهذا الهدوء! الأمر ليس فنيات، مستحيل، أبسط هجمة علينا اليوم بهدف في 3 مناسبات، وأمام سيراميكا كليوبترا 5 أهداف في شباكنا".

وأشار: "نحتاج حصد 3 نقاط فقط من 5 مباريات، لكن الأمور صعبة".

وأوضح: "الاتحاد نادٍ كبير ولكن نمتلك لاعبين لا يدركون ذلك، اللاعبون أجبرونا على التفكير في البقاء فقط وهذه ليست فلسفتي".

وأتم: "كلنا في نفس المركب، الجمهور هتف ضدي واعتذر لهم لأن الظروف صعبة، لولا الصراع على الهبوط لصعّدت عناصر شابة".

وسجل أهداف الأهلي أحمد سيد غريب "هدفين" في الدقيقتين 35 و47 وزياد طارق في الدقيقة 44.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز الاتحاد في مباراة واحدة فقط بآخر 6 مباريات خاضها بالدوري المصري.

ويفصل الاتحاد 6 نقاط عن المركز 16 أقرب مراكز الهبوط الذي يحتله إيسترن كومباني.

اقرأ أيضا:

فاولر يتحدث عن شراكة صلاح ونونيز

الكشف عن المشاركين في البطولة العربية لكرة السلة

التجنيد يمنع مصطفى فتحي من مرافقة التعاون

يونايتد يتفق مع لاعب يوفنتوس

الإصابات تواصل ضرب يوفنتوس

الدوري المصري الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أشرف صبحي يكشف دور كلاتنبرج.. وموقف لجنة الوزارة من نهائي أبطال إفريقيا عامر حسين يجتمع بـ فيتوريا للترتيب من أجل الموسم الجديد مرتضى: هل فوت النحاس للأهلي كما اتهموا بسيوني؟ وإبراهيم نور الدين "كان ناقص يطرد مصيلحي" مواعيد مباريات الإثنين 8 أغسطس 2022 – دوري مصري وناشئات اليد الاتحاد السكندري يعلن رحيل عماد النحاس والده: أحمد سيد غريب تلقى 4 عروض بالفعل.. وتدرب مرتين فقط مع الفريق الأول مؤتمر سواريش: حظوظ الدوري؟ يجب أن نكون واقعيين.. ولكننا الأهلي ونلعب لأجل الفوز مؤتمر النحاس: بعض لاعبي الاتحاد لا يدركون قيمة النادي ولا أعلم من أين لهم بهذا الهدوء!
أخر الأخبار
حوار في الجول – أحمد عادل: كرة اليد أنجح لعبة جماعية في مصر.. وسننافس في مونديال الأندية 18 دقيقة | كرة يد
أشرف صبحي يكشف دور كلاتنبرج.. وموقف لجنة الوزارة من نهائي أبطال إفريقيا 41 دقيقة | الكرة المصرية
ليفاندوفسكي: بايرن لن يتأثر برحيلي.. وأعتذر للجماهير ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف عن القيمة المالية لانتقال سار من تشيلسي إلى موناكو ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: جلسة مع محمد عمر.. وحمادة صدقي في الصورة ساعة | الكرة المصرية
يوفنتوس يعلن إصابة تشيزني ومدة غيابه ساعة | الكرة الأوروبية
روبي فاولر: صلاح سيستفيد من وجود نونيز في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. الكشف عن المشاركين في البطولة العربية 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف