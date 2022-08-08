مصدر من الاتحاد لـ في الجول: جلسة مع محمد عمر.. وحمادة صدقي في الصورة

يجتمع مجلس إدارة الاتحاد السكندري اليوم الإثنين للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للفريق.

وقبلت الإدارة اعتذار عماد النحاس عن عدم استكمال مهمته، بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية دون رد مساء الأحد.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد السكندري، أن الإدارة تعقد جلسة مع محمد عمر نجم ومدرب الفريق السابق.

ويتجه الطرفان لتولي عمر منصبًا إشرافيًا على كرة القدم للمساهمة في انتشال الفريق من كبوته الحالية.

وطرح عُمر اسم حمادة صدقي كمدير فني محتمل لخلافة النحاس في تدريب الاتحاد.

وسبق لـ عمر تولي تدريب الاتحاد في 4 مناسبات سابقة، كما عمل كمدير للكرة في مناسبتين.

في المقابل، لا يرتبط صدقي (60 عامًا) بأي فريق منذ رحيله عن الإنتاج الحربي في شهر فبراير 2021.

وسبق لـ صدقي التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة خلال التتويج بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية.

وأشرف صدقي لاحقًا على تدريب سموحة ووادي دجلة وإنبي والجونة والهلال السوداني.

يأتي ذلك بعد ساعات من رحيل النحاس عن تدريب الفريق وفقًا لما أعلنه بيان النادي.

وقال الاتحاد في بيانه:

تقدم عماد النحاس باعتذار عن عدم الاستمرار في مهام عمله كمدير فني لنادي الاتحاد السكندري وكذلك جهازه المعاون عقب مباراة اليوم التي انتهت لصالح النادي الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ووافق مجلس إدارة النادي على قبول الاعتذار المقدم من عماد النحاس وجهازه المعاون.

ومجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في المباراة القادمة أمام النادي الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 11 أغسطس باستاد الإسماعيلية.

وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وواصل الاتحاد نتائجه السلبية وخسر أمام الأهلي بثلاثية دون رد في استاد برج العرب بالجولة 29 للدوري المصري.

وصرّح النحاس بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: "كرة القدم ليست فنيات فحسب، بل نفتقد الشخصية".

وتابع: "حاولنا إصلاح الأمور، وأنا حاولت الاعتذار لكن الأمور صعبة".

وأكمل: "شخصية الأهلي كبيرة وكان لدينا فرصة من ذهب قبل المباريات الخمسة".

وانتقد لاعبيه: "لا أعرف من أين يأتي اللاعبون بهذا الهدوء! الأمر ليس فنيات، مستحيل، أبسط هجمة علينا اليوم بهدف في 3 مناسبات، وأمام سيراميكا كليوبترا 5 أهداف في شباكنا".

وأشار: "نحتاج حصد 3 نقاط فقط من 5 مباريات، لكن الأمور صعبة".

وأوضح: "الاتحاد نادٍ كبير ولكن نمتلك لاعبين لا يدركون ذلك، اللاعبون أجبرونا على التفكير في البقاء فقط وهذه ليست فلسفتي".

وأتم: "كلنا في نفس المركب، الجمهور هتف ضدي واعتذر لهم لأن الظروف صعبة، لولا الصراع على الهبوط لصعّدت عناصر شابة".

وسجل أهداف الأهلي أحمد سيد غريب "هدفين" في الدقيقتين 35 و47 وزياد طارق في الدقيقة 44.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز الاتحاد في مباراة واحدة فقط بآخر 6 مباريات خاضها بالدوري المصري.

ويفصل الاتحاد 6 نقاط عن المركز 16 أقرب مراكز الهبوط الذي يحتله إيسترن كومباني.















































































































































































































اقرأ أيضا:

فاولر يتحدث عن شراكة صلاح ونونيز

الكشف عن المشاركين في البطولة العربية لكرة السلة

التجنيد يمنع مصطفى فتحي من مرافقة التعاون

يونايتد يتفق مع لاعب يوفنتوس

الإصابات تواصل ضرب يوفنتوس