ليلة تألق الشباب.. الأهلي يستعيد التوازن ويضرب الاتحاد السكندري بثلاثية

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري 0-3 الأهلي

تغلب الأهلي على مضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي أحمد سيد غريب "هدفين" في الدقيقتين 35 و47 وزياد طارق في الدقيقة 44.

بذلك يحقق الأهلي فوزه الخامس على التوالي على حساب الاتحاد السكندري، حيث يرجع آخر تعادل بينهما إلى موسم 2019-2020 بنتيجة 0-0، تحديدا في 14 سبتمبر 2020.

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بينما كان آخر فوز للاتحاد على الأهلي في 7 أكتوبر 2018، في الأسبوع العاشر لموسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

وحقق الأهلي فوزه الأول في آخر 3 مباريات بالدوري، بعد تعادلين على التوالي مع المقاولون العرب وفاركو بدون أهداف.

وحافظ الأحمر على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، بعد الجونة ومصر للمقاصة والمقاولون وفاركو.

مناوشات أولى

سدد محمد محمود كرة من بعيد في الدقيقة 11 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 13 سدد محمد فخري من خارج المنطقة ولكن مرت الكرة بين يدي الحارس محمد عبد المنصف.

وحاول أحمد سيد غريب بفرصة خطيرة في الدقيقة 20، حيث تصدى لها محمد عبد المنصف بصعوبة.

وعاود غريب المحاولة في الدقيقة 30 بعد تمريرة من محمد محمود ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

سيل الأهداف

سجل أحمد سيد غريب الهدف الأول بعد بينية من ديانج إلى كريم فؤاد الذي أرسل الكرة فوق عبد المنصف ليتابعها غريب في الشباك في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 44 بعد مراوغة وتسديدة رائعة سجل زياد طارق الهدف الثاني على يمين عبد المنصف.

ومع انطلاق الشوط الثاني سريعا سجل غريب ثالث الأهداف برأسية متقنة، بعد كرة طويلة رائعة من محمد أشرف.

ميسي والبطاقة الحمراء

أجرى عماد النحاس مدرب الاتحاد تبديلين بخروج بنيامين بواتينج ومحمود شبانة ونزول السيد سالم وفوزي الحناوي في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 65 رد ريكاردو سواريش مدرب الأهلي بثلاثة تبديلات، حيث خرج محمد محمود وزياد طارق وأحمد سيد غريب ونزول بيرسي تاو ومحمد حمدي "ميسي" وصلاح محسن.

وسريعا تسبب ميسي الأهلي ببطاقة حمراء، حيث غادر ماورو ساليفو بالإنذار الثاني إثر تدخل عنيف عليه في الدقيقة 69.

وحل ميدو نبيل بدلا من أليو ديانج في الدقيقة 76، فيما أتى أحمد نبيل مانجا وكريم الديب بدلا من مروان عطية وأحمد عادل ميسي في صفوف الاتحاد بالدقيقة 81.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي لعب مباراة أكثر، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة أكثر أيضا.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

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