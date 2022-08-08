دي بروين عن هالاند: لن نضغط عليه وسنحاول مساعدته أكثر

أوضح كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه سيحاول مساعدة إيرلنج هالاند على التأقلم أكثر مع الفريق، بعد بدايته القوية في الدوري الإنجليزي.

وقاد هالاند فريقه لتحقيق الفوز في أولى مباريات السماوي في الدوري الإنجليزي بهدفين سجلهما أمام وست هام يونايتد، في المباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي في لندن.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الصعب دائما اللعب بلندن، وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في المباراة الأولى".

وأضاف "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء ولكن أعتقد أننا سيطرنا على المباراة، وكانت بداية جيدة لنا".

تابع "لست قلقا بشأن هالاند، وأيا كان من سيلعب أمامي، إذا كان إيرلينج أو ألفاريز، سأحاول العثور عليه في مناطق مميزة".

وأكمل البلجيكي "من الواضح حتى الآن أننا لسنا 100%، لكننا لعبنا مباراتين فقط، وسيلعب وإذا وجدته سيسجل الأهداف".

وواصل "هالاند حضر لتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق، وفعل ذلك أمام وست هام، أنا لا أضغط عليه كثيرا لأني أعرف أن هناك الكثير من الأحاديث حوله والبدء بهذه الطريقة أمر جيد بالنسبة له".

وتألق هالاند في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ليحقق حامل اللقب أولى 3 نقاط في طريق الدفاع عن البطولة.

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وتعد المباراة هي الثانية للمهاجم النرويجي مع مانشستر سيتي، بعدما لعب أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية التي خسرها السماوي.

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يتبقى له 258 هدفا

وغرد آلان شيرار أسطورة هجوم منتخب إنجلترا والدوري الإنجليزي السابق بعد ثنائية هالاند مازحا معه، وقال له "الآن يتبقى لك 258 هدفا لتصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي".

ويعد شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا.

الفوز بفارق أكثر من هدف هو الأول لمانشستر سيتي على وست هام منذ موسم 2019/2020.









































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