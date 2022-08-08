والده: أحمد سيد غريب تلقى 4 عروض بالفعل.. وتدرب مرتين فقط مع الفريق الأول

كشف سيد غريب المدير الفني لفريق 2006 في قطاع ناشئي الأهلي، ووالد أحمد سيد غريب الذي تألق مع الفريق الأول أمام الاتحاد، عن تلقي نجله عروض من أندية أخرى.

وسجل غريب هدفين في انتصار الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد في ملعب برج العرب بالجولة 29 للدوري المصري.

وقال سيد غريب عبر أون تايم سبورتس: "أشكر محمود الخطيب وكل مدربي قطاع الناشئين".

وأوضح: "هؤلاء الشبان لم يتدربوا إلا 3 أسابيع فقط بعد إجازة صيفية مدتها 3 أشهر، لم يخوضوا أي مباراة ودية، لكنهم كانوا على قدر المسؤولية".

وأشار: "نجلي أحمد تدرب مع الفريق الأول مرتين فقط، كنت أخشى عليه من المجهود البدني في المباراة لأنهم قادمين من إجازة طويلة".

وأوضح: "أحمد انضم لأكاديمية الأهلي في عمر السادسة، وقد وصلته عروض بالفعل للخروج معارًا من 4 فرق، وهناك الكثيرون تحدثوا إلي اليوم من ضمنهم الاتحاد السكندري نفسه".

وأتم: "أتمنى أن يستمر في الأهلي بيته، لا أصدق ما حدث اليوم، هذا تعب السنوات".

















































































































































































































وسجل أهداف الأهلي أحمد سيد غريب "هدفين" في الدقيقتين 35 و47 وزياد طارق في الدقيقة 44.

بذلك يحقق الأهلي فوزه الخامس على التوالي على حساب الاتحاد السكندري، حيث يرجع آخر تعادل بينهما إلى موسم 2019-2020 بنتيجة 0-0، تحديدا في 14 سبتمبر 2020.

بينما كان آخر فوز للاتحاد على الأهلي في 7 أكتوبر 2018، في الأسبوع العاشر لموسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

وحقق الأهلي فوزه الأول في آخر 3 مباريات بالدوري، بعد تعادلين على التوالي مع المقاولون العرب وفاركو بدون أهداف.

وحافظ الأحمر على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، بعد الجونة ومصر للمقاصة والمقاولون وفاركو.

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